Ignar Fjuk lahkus Reformierakonnast

Fjuk ise selgitas erakonnast lahkumise tagamaid Eesti Ekspressile sellega, et "Reformierakond on minetanud oma rolli ja positsiooni sellise kodanike riigi ülesehitajana, kus au sees on demokraatia, õigusriik, õiglus, vaba konkurets ja isikuvabadused".

Ta lisas, et Reformierakond on muutunud omamoodi rahvaparteiks ja selle selge fookus on hägustunud.

"Kunagi oli see erakond kogu ühiskonnale positiivseks eeskujuks, salamisi isegi ka neile, kelle maailmavaade ei ühtinud Reformierakonna omaga. Nüüd talutakse teda vaid seetõttu, et muidu saame valitsema EKRE. Aga erakonna muutumine, väärtuste devalveerumine või fookuse hajumine jõuab erakonnast pahupidi eeskujuna paratamatult iga inimeseni, tervesse ühiskonda," ütles Fjuk.

Äriregistri andmetel oli Fjuk Reformierakonna liige 12. novembrist 1994 kuni 5. novembrini 2021. Ignar Fjuk kuulus Põhiseaduse Assambleesse ja oli VII, VIII ja IX riigikogu koosseisu liige.