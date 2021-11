Tuhanded tonnid kilu ja räime ootavad ladudes transporti Ukrainasse

Eestis püütakse aastaga kilu ja räime üle 50 000 tonni. Kalurite liidu kinnitusel läheb sellest üle 95 protsenti ekspordiks. Üheks suurimaks sihtriigiks, kus Eestis püütud kilu-räimi armastatakse, on Ukraina.

Viimased kuud on aga logistikaprobleemide tõttu vähenenud kalatarned Ukrainasse ja Eesti külmhoonetes on ootamas sadakond autokoormatäit kala Ukrainasse saatmiseks.

"Algas see sellest, et Valgevene ei anna Ukraina autodele läbisõidulubasid. Need on sel aastal saanud oluliselt varem otsa kui tavaliselt, uuendatud paraku ei ole, asjad seisavad. Siis on erinevad probleemid Poolas, piiripunktid on suletud. Ja seal on erinevad nõuded, et millised autod ja kui palju tohivad läbi sõita. Ehk üks suur logistiline väljakutse," rääkis kalurite liidu juhatuse liige Mart Undrest.

Saaremaalt juba aastakümneid kala Ukrainasse vedav Sergei ütles, et tegemist on riikidevaheliste teelubade segadusega, ja kinnitas, et Eesti kala on Ukrainas minev kaup

"Ukraina autodel on lihtsalt sel aastal teeload otsas, nii Poolaga kui sel aastal ka Valgevenega. Sellist asja mina pole enne näinud. Aga ukrainlane on meie kala järele üsna maias," ütles Sergei.

Transpordiprobleem on tegelikult üldisemat laadi.

"Üllataval kombel on mitte ainult Ukrainasse autodega leidmise probleeme, vaid on ka Rumeenia, Bulgaaria, Horvaatia ehk turud, kuhu ka me võimalikult palju üritame müüa," lausus Saare Fishexpordi tegevjuht Fred Siimpoeg.

"Kui tavapäraselt võis nädalas minna 20 kuni 40 autot, siis täna on seis selline, et kolmandik sellest liigub," ütles Undrest.

Aastaid tagasi, kui suur Venemaa kalaturg sanktsioonide tõttu eestlastele kättesaamatuks jäi, on pingsalt otsitud uusi turge, kuhu müüa. Tehtud töö on kandnud vilja ja tulemused, kuigi mahu poolest Ukrainaga võrreldes väiksemad, on päris üllatavad, kuhu Eestis ja Saaremaal püütud kilu-räim lõpuks jõuab.

"Ameerika, Aafrika, Hiina, Korea poolsaared, erinevad kohad. Seal on erinevad kliendid, erinevad tootegrupid, aga liigub globaalselt üle maailma," ütles Undrest.