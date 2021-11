Kaitseminister: Valgevene vastab mis tahes rünnakule karmikäeliselt

Poola on rändekriisiga toimetulemiseks saatnud piirile 15 000 sõjaväelast, pannud püsti okastraadiga tara ja kiitnud heaks müüri ehitamise.

Hrenin ütles, et Poola näib tahtvat alustada Euroopas täiemahulist sõjalist konflikti Valgevenega. Tema väitel ei ole vägede koondumine Valgevene piirile rändekriisiga kuidagi seotud.

"Valgevene relvajõud on valmis vastama karmilt mis tahes rünnakutele," ütles ta videopöördumises. "Ultimaatumid, ähvardused ja väljapressimine pole vastuvõetavad."

"Me tahaksime hoiatada neid tuisupäid oma võimete ülehindamise eest," lausus ta, rõhutades, et Valgevene liitlane Venemaa on valmis riigi julgeolekut tagama.

Valgevene-Poola piiril on juba mitu päeva külma käes lõksus sajad migrandid, enamus neist Iraagi Kurdistanist. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas reedel, et on nende tervise pärast väga mures.

Poola keeldub neid üle piiri lubamast ja lääneriigid süüdistavad Valgevene režiimi põgenike toomises riiki, et neid piirile saates Euroopa Liidule sanktsioonide eest kätte maksta.

Venemaa saatis sel nädalal strateegilised pommitajad Valgevene kohale patrullima. Reedel tegid kahe riigi dessantväelased Poola piiri lähedal manöövreid.