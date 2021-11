Spaa juht Vene turistidest: see oli nagu jumala õnnistus

Sputniku vaktsiiniga süstitud Vene turiste lubatakse Eestisse alates selle aasta suvest. Paljud seda võimalust siiski kasutada ei saa, sest Venemaa lubab oma kodanikel maismaapiiri ületada vaid mõjuval põhjusel, näiteks raviprotseduurideks, kuid seda Eesti spaad ka pakuvad. Nii jõudis Narva-Jõesuu ravispaasse kuu algul 120 Vene turisti.

"See oli nagu jumala õnnistus praegusel raskel ajal, sellepärast et peale seda piirangut, kus enam kiirtestiga Eesti inimene sisse tulla ei saa, on see väga suur pluss meie rahakassasse. Ilma nendeta oleks veel kurvem," lausus Narva-Jõesuu ravispaa tegevjuht Karina Küppas.

Ida-Virumaal on kolm spaad, mis raviteenuseid osutavad ja Vene turistile reisisihiks sobivad. Meresuu SPA hotell broneerib juba aastavahetuse pakette.

"Me näeme head nõudlust ja uusaastaöö on meil enam kui 70 protsendi ulatuses välja müüdud ning jaanuari alguseks on väljamüük pea 80 kuni 90 protsenti. Ja need on selgelt külalised Venemaalt. Võttes arvesse, et Eestis on olukord stabiliseerunud, loodame me, et vaktsineeritud inimeste suhtes piiranguid ei tule," rääkis Meresuu SPA&Hotelli tegevjuht Igor Baranov.

Narva-Jõesuu ravispaas pannakse aastavahetuse kliendid igaks juhuks ootelisti, sest eelmise aasta kogemuse taustal, kus spaad päevapealt kinni pandi, broneeringuid avada ei riskita.

"Maja oli täis broneeritud ja siis me pidime kliendid läbi helistama ja see oli niivõrd suur peavalu. Kliendid nõudsid, et me oleme kinni maksnud, me tahame pidu, meil on ükskõik, me tuleme kohale. Peale seda kogemust me enam sellel aastal ei julge broneerida," ütles Küppas.

Spaade hinnangul peaksid aastavahetuse piirangud olema võimalikult varakult ette teada, kas või see, mis kellani võib uusaastapidu pidada.