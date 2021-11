Duterte tütar Sara kandideerib Filipiinide asepresidendiks

Populaarse Sara Duterte otsus asepresidendiks kandideerida on üllatav ja see tõstab riigi endise diktaatori poja ja nimekaimu Ferdinand Marcos juuniori šansse presidendivalimistel.

President ja asepresident valitakse Filipiinidel eraldi.

Kui Filipiinide presidendiks peaks saama Marcos juunior, siis tähendab see Marcose perekonna suurt tagasitulekut pärast seda, kui Ferdinand Marcos seenior 1986. aastal kukutati ja perekond aastaid Ühendriikides eksiilis oli.

Lahkuv president Rodrigo Duterte ei saa põhiseaduse järgi taotleda teist ametiaega presidendina, kuid ta on samuti heietanud plaane kandideerida asepresidendiks. See tekitab kaootilisi stseene valimiskomisjonis, mis peab käsitlema viimase hetke muudatusi enne, kui kandidaatide esitamise tähtaeg 15 novembril lõpeb.

Vanem Duterte esitab esmaspäeval oma tõendi asepresidendiks kandideerimise kohta, nii ta ütles, märkis presidendi kommunikatsioonijuht Martin Andanar kohalikule ringhäälingule ABS-CBN.

Kuid ta lisas: "Tahaks uskuda, et praegu on see kavatsus. Me ei tea, kas sama kavatsus on ka homme või esmaspäeval".

43-aastase Sara Duterte puhul oodati tema kandideerimist presidendiks, et saada isa mantlipärijaks ja kaitsta teda kriminaalsüüdistustest nii Filipiinidel kui ka seoses Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) uurimisega narkosõjas toime pandud tapmiste osas.

Sara Duterte väitis pikka aega, et soovib jätkata Davao linnapeana, kuid kandideerimisspekulatsioonid tugevnesid, kui ta sel nädalal linnapeavalimistest ootamatult loobus.

"Bongbong" Marcos juunior on arvamusküsitluste järgi presidendikandidaatide pingerea tipus. Talle järgnevad Manila linnapea ja endine näitleja Francisco Domagoso, poksistaar Manny Pacquiao ja praegune aspresident Leni Robredo.

Käisid spekulatsioonid, et Sara püüdis Marcos juuniori veenda taanduma asepresidendi kandidaadiks, sest koos moodustaksid kaks klanni väga tugeva liidu.

Sara otsus piirduda taotlusega vaid asepresidendi kohale on tekitanud tema toetajais vastakaid reaktsioone.

Vanem Duterte rääkis algul kavatsusest kandideerida asepresidendiks, kuid muutis vahepeal oma meelt ja teatas, et lahkub poliitikast.

Laupäeval läks aga vanem Duterte koos oma lähedase abi Christopher Go saatel keskvalimiskomisjoni büroosse. Go, kes oli varem registreeritud aspresidendikandidaadiks, registreeris end nüüd presidendikandidaadiks.