Otse kell 14.20: Balti riigipead Valgevene hübriidrünnakutest EL-i piiril

President Alar Karis kohtub esmaspäeval Vilniuses Leedu presidendi Gitanas Nauseda ja Läti presidendi Egils Levitsiga, et arutada Balti riikide koostööd, rohepööret ning Valgevene hübriidrünnakut Euroopa Liidu piiril. Kell 14.20 annavad riigipead pressikonverentsi, mida saab otsepildis jälgida ERR-i portaalis.

Balti riigipead arutavad olukorda Euroopa Liidu ja Valgevene piiril ka veebikohtumisel Poola presidendi Andrzej Dudaga.

Balti riikide presidendid kohtuvad regulaarselt, et arutada omavahelist koostööd. "Selleaastase kohtumise fookuses pidi olema rohepööre ja kliimaeesmärkide täitmine, kuid nüüd on kohtumise põhirõhk nihkunud regionaalsele julgeolekule ning Valgevene hübriidrünnakule Euroopa Liidu piiril. Seetõttu on kohtumisele kaasatud ka Poola president," ütles president Karise välisnõunik Celia Kuningas-Saagpakk.

"Lukašenko režiim peab mõistma, et selline küüniline migrantide ärakasutamine Euroopa Liidu survestamiseks ei anna tulemusi."