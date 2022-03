Valgevene sulges Poola piiri lähistel asunud migrandilaagri

Valgevene võimud sulgesid Poola piiri lähistel tegutsenud laagri, kus hoiti Lähis-Idast toodud inimesi lootuses need Euroopa Liidu riikidesse saata.

Valgevene piirivalve teatel suundus ööl vastu teisipäeva Minskist Iraagi Kurdistani linna Erbili lennuk 98 migrandiga. Ülejäänud umbes 400 migrandist, kes laagris elasid, paigutati Valgevene sanatooriumitesse ja hotellidesse, ning saadetakse kodumaale järgmiste reisidega.

"Otsus saata põgenikud tagasi oma kodumaale oli suuresti dikteeritud arusaamisest nende ootuse mõttetusest ning Euroopa Liidu riikide osavõtmatusest nende probleemide lahendamisel," teatas Valgevene piirivalve.

Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko, keda lääneriigid pärast 2020. aasta presidendivalimiste võltsimist enam legitiimseks riigipeaks ei tunnista, teatas 2021. aasta mais, et ei aita enam Euroopa Liidul kontrollida narkootikumide ja põgenike liikumist sinna. Seejärel hakkas riik tooma lennukitega Iraagist ja mujalt Lähis-idast soovijaid Valgevenesse, et need hübriidrünnakuna üle piiri Poolasse, Leetu ja Lätti suunata. EL-i riikide vastutegevuse tõttu ei pääsenud suur osa migrantidest üle piiri ning jäid nädalateks Valgevenesse.