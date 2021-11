TLÜ senat teeb infoteaduse eriala tuleviku kohta otsuse esmaspäeval

Tallinna Ülikool teatas pressiteate vahendusel, et väärtustab infokirjaoskust ja kultuuriteadlikkust ning peab raamatukogusid oma oluliseks koostööpartneriks. Eestis on aga jaotatud ülikoolide vahel vastutusvaldkonnad ning ehkki Tallinna Ülikool on kahel korral taotlenud infoteadust ülikooli üheks vastutusvaldkonnaks, siis ei ole haridus- ja teadusministeerium seda rahuldanud. Ülikooli vastutusvaldkonnaväliseid õppekavasid ministeerium rahaliselt ei toeta.

TLÜ arendusprorektor Katrin Saks ütles, et ülikoolil on hea meel näha, et ka Eesti raamatukoguhoidjad ja nende juhid jagavad ülikooli muret infoteaduste eriala tuleviku üle.

"Olukorras, kus kõrgharidus on alarahastatud, on ülikool sunnitud väga hoolikalt vaatama, millisel aastal mis õppekavadel vastuvõtt avada," ütles Saks. Ta lisas, et hiljuti on ka rektorite nõukogu juhtinud tähelepanu sellele, et kõrghariduse jätkuva alarahastamise korral on ülikoolid sunnitud astuma samme, mis vähendavad kõrghariduse kättesaadavust Eesti ühiskonna jaoks olulistel õppekavadel.

Saks lisas, et kui viimastel aastatel on kasvanud Eestis nii keskmine brutopalk, tarbijahinnaindeks kui ka õpetajate palk, siis ülikool jääb praeguse rahastuse tõttu muust ühiskonnast maha.

Tallinna Ülikool avaldab teate õppekavaga seotud otsusest pärast esmaspäevast senati istungit ülikooli kodulehel. Senati istung algab kell 14.

Senat vastutab ülikooli teadus-, arendus-, loome- ja õppetegevusega seotud oluliste otsuste tegemise eest. Ka otsustab senat õppekavade vastuvõtu avamise igaks õppeaastaks.

Senatisse kuuluvad ametikoha järgi rektor, prorektorid, valdkonnajuhid, akadeemiliste üksuste ja asutuse direktorid ning valitavate liikmetena akadeemiliste töötajate ja üliõpilaste esindajad.