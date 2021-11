Raamatukoguhoidjad on mures plaani pärast lõpetada infoteaduse vastuvõtt TLÜ-s

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ) on mures Tallinna Ülikooli (TLÜ) otsuse pärast mitte kuulutada 2022. aasta sügisel välja vastuvõttu infoteaduse bakalaureuse õppekavale. Plaani osas on kriitiline ka Rahvusraamatukogu, kus pärast renoveerimist on vaja juurde uusi, kaasaegsete teadmistega töötajaid.