Vaktsineeritud teismelised ja tõhustusdoosi saanud nakatuvad haruharva

Kahe lasteannusega vaktsineeritud teismelistest on koroonaga nakatunud 0,7 protsenti. Tõhustusdoosiga vaktsineeritutest on nakkuse saanud 0,4 protsenti.

12-15-aastaseid vaktsineeritakse Eestis koroona vastu väiksema ehk nn lasteannusega. Meditsiinilise näidustuse korral vaktsineeritakse erandjuhtudel ka nooremaid kui 12-aastaseid.

Teismelised saavutavad vaktsineerimise korral koroona vastu väga tugeva kaitse. Alla 15-aastastest on vaktsineeritud Eestis 22 918 noort, kellest koroonaga on nakatunud 170 ehk 0,7 protsenti.

Veelgi parema kaitse on koroona vastu saanud tõhustusdoosiga vaktsineeritud. Tõhustusdoose on tehtud 118 978 täiskasvanule, kellest on nakatunud 469 ehk 0,4 protsenti.

Enim on nakatunuid 60-69-aastaste vanuserühmas (102), vähim aga 20-29-aastaste seas (kümme).

"Siin tuleb silmas pidada, et hooldekodu elanikud ja riskirühmad said esimesena lisa- või tõhustusdoose, nende seas on haigestumine sagedasem," kommenteeris terviseameti pressiesindaja Kirsi Pruudel.

Lisadooside tegemist nõrgenenud immuunsusega inimestele alustati immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitusel septembri keskpaigas. Laialdasemalt hakati Eestis tõhustusdoose pakkuma oktoobri alguses, kohe pärast Euroopa ravimiameti heakskiitu Pfizer/BioNTechi vaktsiinile. Nüüdseks tehakse tõhustusdoose ka Moderna vaktsiiniga.