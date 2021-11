Tõhustusdoosi saanutel on tekkinud segadusi koroonapassi uuendamisel

Tõhustusdoosi saanutel on tekkinud segadusi oma koroonapassi uuendamisel, sest mõnel juhul on sealt kadunud info eelneva vaktsineerimise kohta. Ametnike kinnitusel on tegu meedikute veaga ning parandada saab seda vaid vaktsineerija juures.

Eestlased on altid end revaktsineerima, aga osad tõhustusdoosi saanud on pärast koroonapassi uuendamist üllatusena avastanud, et kevadel saadud süstid seal enam ei kajastu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Medicumis vaktsineerimise eest vastutava õe Ksenja Grohotova sõnul kehtib lihtne reegel - koroonapassis peab olema kirjas täpselt see süstide arv, mis inimesele on tehtud.

"Kui inimene on vaktsineeritud kahe doosiga eelnevalt ja saanud tõhustusdoosi midagi muud, kas Modernat või Pfizerit, siis sertifikaadil peab olema kolm kolmest," kinnitas ta.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse peadirektori kohusetäitja Kerli Lubja sõnul on antud juhul meedik vaktsineerimist dokumenteerides eksinud ning inimestel tuleks vea parandamiseks kindlasti pöörduda teda vaktsineerinud asutuse poole.

Sama peaksid tegema ka need läbipõdenud, kellele pärast ühe doosi manustamist pandi kirja nagu nad oleksid saanud kaks süsti.

"Kui tervishoiutöötaja on seal andmete sissekandmisel teinud väikese vea, siis tal on võimalik seda tõhustusdoosi tehes parandada ehk ikkagi märkida, et tegu on teise doosiga. Kindlasti ei ole korrektne märkida tõendile ega kuskile süsteemidesse, et inimene on saanud rohkem doose, kui ta tegelikult on saanud," rääkis sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni valdkonna nõunik Aurora Ursula Joala.

Kuigi ametnikud kinnitavad, et senine vaktsineerimistõend kehtib ka pärast tõhustusdoosi saamist, on "Aktuaalse kaamera" käsutuses kiri, millega teavitati euroliidu koroonapassi kehtetuks muutumisest.

Tervise ja heaolu infosüsteemidele tuleb nende nimel saadetud kiri üllatusena. Sellise kirja saajatel paluvad nad endaga ühendust võtta.

"Inimene ei pea vana tõendit ära kustutama. Kui ta on saanud tõhustusdoosi, siis ta saab lihtsalt genereerida endale täiendava tõendi, aga vana tõend jääb tal süsteemi alles ja see on ka endiselt kasutatav," ütles Lubja.

Esmakordselt vaktsineerides sõltub koroonapassi kehtima hakkamise aeg vaktsiinist. Tõhustusdoosi korral hakkab uuendatud koroonapass Eesti-siseselt kehtima kohe samal päeval, kui eelnevalt on saadud kaks süsti.

"Kui inimene on varasemalt saanud kas ühe doosi Janssenit või tegemist on läbipõdenud inimesega, kes on ühe doosiga nõuete kohaselt vaktsineeritud, siis temal tasub oodata oma tõhustusdoosi tõendi tegemisega seitse või 14 päeva vastavalt, kas ta saab siis Pfizerit või Modernat tõhustusdoosina," selgitas Joala.

Valitsuse otsuse kohaselt kehtivad vaktsineerimistõendid ühe aasta.