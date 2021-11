Haavisto ei usu Valgevene piiril toimuva kordumist piiril Venemaaga

Haavisto sõnul ei saa võrrelda olukorda, kust inimesed tõepoolet pommide ja kuulide alt põgenevad, olukorraga, kus neid mesijutuga meelitatakse lennukisse astuma, et reisida Euroopa Liitu oma elujärge parandama. Vastutus praeguse kriisi eest lasub täielikult Valgevene presidendil Aleksandr Lukašenkol, kelle sooloprojekt piiritüli on.

"Kui mõtleme 2015. aastast, siis oli käimas Süüria sõda, väga suur hulk pagulasi läks liikvele sõjaõuduste eest, esmalt Türgisse ja muudesse naaberriikidesse, seejärel ka Euroopasse, kaasa arvatud Soome piiridele. Rootsi kaudu tuli suur hulk Süüria sõjapõgenikke," kirjeldas Haavisto

"Nüüdne olukord, mis on tekitatud Valgevene ja Euroopa Liidu piiridele, on täiesti kunstlik. Tegu ei ole tegeliku põgenikekriisiga, vaid president Lukašenko korraldatud reisidega isikutele, keda siis hiljem tõugatakse politsei ja sõjaväe jõuga üle piiri. On eriti tähtis, et Euroopa Liit on vastanud sellele ühistegevusega. Ühise jõuga toetanud Poolat, Leedut ja Lätit ning kehtestanud lisasanktsioonid Valgevene vastu, nende firmade, lennufirmade, reisifirmade ja lennuväljade vastu, mis sellist liikumist võimaldavad," rääkis Haavisto.

Haavisto sõnul oleks praeguses olukorras väga oluline pidada otseläbirääkimisi Valgevene valitsustegelastega, kindlasti ei saa selliseid kõnelusi pidada Euroopa Liidu poolseks järeleandmiseks.

Haavisto on ise üritanud kontakteeruda Valgevene välisministri Uladzimir Makeiga, paraku pole just Valgevene poole loiduse tõttu kõnelustest seni asja saanud.

Soome välisminister on viimasel ajal korduvalt kõnelenud ka oma Venemaa kolleegi Sergei Lavroviga ning nendest kõnelustest pole kuidagi ilmnenud, nagu oleks Venemaal mingeid kavatsusi korraldada midagi sarnast Soome piiril.

"Soomele on ülimalt tähtis, et meie piirid oleksid rahulikud, meil on 1300 kilomeetrit ühist piiri Venemaaga. Seda valvatakse mõlemalt poolt, mõlema poole piirivalvurid teevad head koostööd, sellist survet Soome piirile ma praegu ei näe," ütles ta.

Haavisto rõhutas, et nii pikka maismaapiiri pole Venemaal ühegi teise Euroopa Liidu riigiga, mistõttu on Soome piiri valvamises, samuti Venemaa piiripoliitikast aru saamises väga kogenud.