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Itaalia peatas ajutiselt Schengeni lepingu Hispaaniaga

Välismaa
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Itaalia peaminister Giorgia Meloni
Itaalia peaminister Giorgia Meloni Autor/allikas: SCANPIX/Stefano Carofei/Sintesi/SIPA
Välismaa

Itaalia peatas Schengeni lepingu Hispaaniaga pärast migrantide sissevoolu viimase Põhja-Marokos asuvasse Ceuta enklaavi, teatas reedel Itaalia välisminister Antonio Tajani. Eesti Hispaaniaga Schengeni lõpetamist ei poolda.

"Schengeni ajutine peatamine Hispaaniaga on vajalik otsus meie kodanike julgeoleku kaitsmiseks ja Euroopa piiride kaitsmiseks," kirjutas Tajani X-is.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni kirjutas reedel varem sotsiaalmeedias, et Ceutast saabuvad kaadrid näitavad taas, kuidas kontrollimatu ebaseaduslik sisseränne kujutab endast tõsist ohtu Euroopa välispiiride julgeolekule.

"Oleme valmis tegutsema, sealhulgas rakendama erakorralisi meetmeid, et kaitsta oma piire ja tagada kodanike turvalisus," teatas Meloni. 

Meloni nõudis koos asepeaministri Matteo Salvini ja välisministri Antonio Tajaniga Schengeni lepingu peatamist või Hispaania väljaheitmist sellest vaba liikumist võimaldavast alast.

Schengeni leping võimaldab inimestel vabalt liikuda 29 Euroopa riigi vahel, kuid liikmesriikidel on õigus ajutiselt taastada piirikontroll, kui seda nõuavad julgeoleku- või rändesurvest tingitud asjaolud.

Itaalia välisminister Antonio Tajani läks samas veelgi kaugemale ning süüdistas Ceuta kriisis Hispaania sotsialistist peaministri Pedro Sánchezi rändepoliitikat. 

Hispaania kiitis 2026. aasta kevadel heaks ulatusliku legaliseerimisprogrammi, mis võimaldas sadadel tuhandetel riigis ebaseaduslikult viibinud migrantidel saada ametlik elamis- ja tööluba. Tajani ütles, et selline samm soodustab ebaseaduslikku rännet.

Tajani kriitika tekitas Madridis suurt meelepaha ning Hispaania välisminister José Manuel Albares kutsus välja Itaalia suursaadiku.

"Selline avaldus ei sobi partner- ja sõprusriigi välisministrile. Me ootame temalt Euroopa solidaarsust, mitte parteipoliitilist demagoogiat," vastas Albares Tajanile sotsiaalmeediaplatvormil X.

Eesti Hispaaniaga Schengeni lõpetamist ei poolda

"Hispaania väljaarvamine Schengenist, kasvõi ajutine, oleks allaandmine, meie ühe EL-i ja NATO liitlase reetmine. Maroko toetatud rändesurve on täpselt samasugune, mida koges Soome Venemaa suunalt ja mida Balti riigid, nüüd ka Eesti, saavad tunda Valgevenest," kirjutas siseminister Igor Taro sotsiaalmeedias.

"Eesti esmane prioriteet on praegu muidugi toetada Lätit, et panna siinsele rändesurve probleemile piir seal, kus see alguse saab. Selle kõrval tuleb aga ka mõelda, kuidas ühiselt aidata ja toetada Hispaaniat, mitte aga arutada, kuidas ta üksi ukse taha jätta. Ei ole üksi ükski maa - Euroopa Liidu piiri tuleb kõikjal kaitsta ühiselt," sõnas Taro.

"Meil tuleb praegu mõelda, kuidas Hispaaniat aidata ja toetada, mitte aga arutada, kuidas ta üksindusse maha jätta," lisas minister.

Soome siseminister avaldas Itaaliale toetust

Soome siseminister Mari Rantanen kritiseeris reedel teravalt Hispaaniat suutmatuse eest kontrollida oma piiri Ceutas. 

"Nii ei saa jätkuda. Kõik Euroopa riigid peavad toetama Meloni ettepanekut. Riigid, kes ei täida oma kohustust kaitsta välispiiri, ei saa kuuluda Schengeni alasse," kirjutas Rantanen platvormil X. 

Prantsusmaa karmistab kontrolli Prantsuse-Hispaania piiril 

"Vastusena Ceuta enklaavis aset leidnud olukorrale andsin eile õhtul korralduse viivitamatult karmistada kontrolli Hispaania piiril. Lisaks aktiveerin piirivalve kiirreageerimisüksuse põhjalike kontrollide läbiviimiseks," teatas Prantsusmaa siseminister Laurent Nuñez.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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