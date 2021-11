Johnson: EL peab valima Ukraina ja Nord Stream 2 vahel

Suurbritannia peaminister Boris Johnson hoiatas esmaspäeval, et Euroopa Liit (EL) peab valima Ukraina ja Nord Stream 2 torujuhtme vahel. USA hoiatas eelmisel nädalal, et Venemaa võib üritada Ida-Ukrainas korrata 2014. aasta Krimmi annekteerimist.

"Lääne luure viitab Ukraina suure destabiliseerimise tõenäosusele. See võib juhtuda juba sel talvel. Moskva koondas Ukraina piirile üle 90 000 sõjaväelase," ütles nädalavahetusel Ukraina kaitseministeeriumi kõrge ametnik Hanna Maliar.

Ukraina ametnikud kardavad samuti, et alternatiivne gaasitee Lääne-Euroopasse hõlbustab Venemaa järjekordset sissetungi Ukrainasse. Vene väed tegutsevad juba Ida-Ukrainas. 2014. aastal okupeeris Venemaa Krimmi.

Boris Johnson pidas esmaspäeval kõne Londonis.

"Kui me ütleme, et toetame Ukraina suveräänsust ja terviklikkust, siis ei tulene see sellest, et tahame olla Venemaa vastased. Me ei taha Venemaad strateegiliselt ümber piirata," ütles Johnson.

"Me toetame Ukrainat, kuna toetame demokraatiat ja vabadust. Ja kui meie Poola sõbrad palusid abi, et tulla toime piirikriisiga, siis me reageerisime kiiresti. Ma loodan, et meie sõbrad mõistavad, et peagi on tulemas valik. Kas suunata üha rohkem Venemaa gaasi uude torujuhtmesse või toetada Ukrainata ning seista rahu ja stabiilsuse eest" lisas Johnson.

Suurbritannia süüdistab Valgevene autoritaarset juhti Aleksandr Lukašenkot migratsioonikriisi organiseerimises.

Suurbritannia välisminister Liz Truss kutsus Venemaa presidenti Vladimir Putinit sekkuma Valgevene-Poola piiril toimuvasse migratsioonikriisi.

Truss kutsus samuti üles Euroopa liitlasi vastu seisma Nord Stream 2 projektile. "See võib kahjustada Euroopa julgeolekut. See projekt lubaks Venemaal tugevdada oma haaret riikide üle, kes sõltuvad Venemaa gaasist," ütles Truss.

Nord Stream 2 torujuhtme valmimine lükkus USA sanktsioonide tõttu edasi. Torujuhe on valmis, kuid ootab Saksamaa regulaatorite heakskiitu. Ida-Euroopa riigid leiavad, et gaasitoru jätab Ukraina ilma maagaasi transiidituludest.

"Meie jaoks on Nord Stream 2 julgeolekuprobleem. Arvame, et migrantide kasutamine, olukord Nord Stream 2 ümber, desinformatsioonikampaaniad, on kõik osa laiemast pildist. Venemaa on kõigis neis olukordades seotud," ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ajalehele Financial Times.