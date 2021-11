Fotod: Jevgeni Ossinovski valiti Tallinna linnavolikogu esimeheks

Ossinovski poolt hääletas 46 volikogu liiget.

Ossinovski otsustas volikogu esimehe ameti tõttu lahkuda riigikogust. Kuigi seadus ei keela linnavolikogu esimehel olla samal ajal ka parlamendis, soovib Ossinovski täielikult pühenduda Tallinna meeskonna juhtimisele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ossinovski sõnul valitsetakse linna Keskerakonnaga konsensuslikult nii, et partnerid on otsuste vastuvõtmisel võrdsed. Kui Keskerakonna ainuvõimu perioodil oli volikogu pigem linnavalitsuse otsuste vormistamise koht, siis nüüd peab volikogule langema suurem täitevvõimu tasakaalustamise roll, ütleb Ossinovski.

"Lisaks seadusele tulenevale ülesandele, juhatada koosolekut, kahtlemata olen ka osapool sotside poolel selles koalitsioonis ja osalen aktiivselt poliitiliste kokkulepete sõlmimiseks kui ka tõrked koalitsioonipartnerite vahel peaksid tekkima ja töö käigus eks neid ikka tekib," lausu Ossinovski.

"Koalitsioonivalitsused ei ole kunagi lihtsad. Oluline on omada piisavalt usalduslikku suhet, et need probleemid oleks võimalik lahendada. Meie kindlasti läheme selelsse linnavalitsusse heas usus ja hea tujuga," lisas ta.

Samuti volikogu esimeheks kandideerinud Isamaa fraktsiooni kandidaat Riina Solman sai 23 häält.

Linnavolikogu esimeseks aseesimeheks valiti 49 häälega Kalle Klandorf (KE). Teiseks aseesimeheks valiti 41 häälega Kristen Michal (RE).

Opositsiooni poolt esitas Urmas Reinsalu (Isamaa) teise aseesimehe kandidaadiks reformierakondlase Kristen Michali.