Ossinovski: sotsiaaldemokraadid pole oma töös tasemel olnud

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) madalat reitingut ja tagasihoidlikku valimistulemust kommenteerides ütles Ossinovski, et erakondade toetused ongi kõikuvad. Ta tunnistas, et kuigi ka üleüldises poliitilises elus on viimastel aastatel esile kerkinud uued jõud, ei ole sotsiaaldemokraadid olnud tasemel.

"Praegu on olukord selline ja sellel on oma objektiivsed põhjused. /.../ Sotsiaaldemokraatidel on olnud kindlasti keerulised ajad. Viimase kahe aasta jooksul, kui oleme opositsioonis olnud, on olnud lootus, et erakonnal tekib selline tugevam väärtuspakkumine Eesti avalikkusele, see, mille eest me seisame, kuhu suunas me läheme, millisena me Eesti ühiskonda näeme ja kuhu tahame teda viia. Meie hääl ei ole väga selge selles olnud ja see on ka üks põhjus, miks 5. veebruaril erakond valib endale uut juhti," rääkis ta.

"Enesekriitiliselt ei saa selles olukorras öelda, et teised on sellised ja sellepärast on nii. Eks tuleb ikka peeglisse ka vaadata ja tunnistada, et sotsiaaldemokraadid ei ole ka oma töös tasemel olnud," ütles ta.

Ossinovski märkis, et erakonnal on oma ilmavaateline vailja umbes kümne protsendi ulatuses olemas, kuid sellega ei saa rahul olla. "Me peame oma mängukvaliteeti parandama selleks, et riigikogu valimistel parem tulemus teha," sõnas ta.

Ossinovski kinnitas, et ta ei kandideeri järgmisel üldkogul erakonna esimeheks.