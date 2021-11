Saar: SDE on kohaliku võimu juures jõulisemalt kui valimistulemus lubas arvata

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Indrek Saar ütles pühapäeval Pärnus erakonna volikogul, et sotsiaaldemokraadid on kohalikes omavalitsustes jõulisemalt esindatud kui valimistulemus lubas esialgu arvata.

Saar ütles, et kunagi varem ei ole sotsiaaldemokraadid olnud kohalikul tasandil sama jõuliselt esindatud kui praegu.

"Sotsiaaldemokraadina ja saarlasena alustan ma vasakult: Saaremaa, Hiiumaa, Põhja-Pärnumaa, Saarde, Tallinn, Viimsi, Jõelähtme, Kadrina, Väike-Maarja, Vinni, Türi, Paide, Viljandi, Jõgeva, Tartu linn ja Tartu vald, Kastre, Toila, Narva, Võru vald ja Võru linn, Setomaa. Need 22 kogukonda on tänase teadmise kohaselt saanud endale sotsiaaldemokraatide poolt või osalusel moodustatud või moodustatava valla- või linnavalitsuse. Sellesse nimekirja kuulub kolm Eesti suurimat linna ja kaheksa maakonnakeskust Setost Saareni," loetles Saar.

Tema sõnul on mõistetav, et valimistulemus pani erakonnakaaslased muretsema. "Neil hetkedel oli tõesti raske pealiskaudse meediakajastuse kaudu aduda, milline oli meie inimeste tegelik tulemus kohtadel, sest punaseid võidulaike paistis Eesti kaardil vaid kaks. Tegelikkuses on volinikke, keda võime meie inimesteks nimetada, kokku 233, mis on 18 võrra rohkem, kui oli 2017. aasta valimiste järgselt. Sotsiaaldemokraadid on esindatud pea pooltes volikogudes," ütles ta.

Saar lisas, et sotsiaaldemokraatide oskus läbi rääkida ja koalitsioone moodustada tegid erakonna sisulise tulemuse veel paremaks.