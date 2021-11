India valitsus loobus vastuolulisest põllumajanduse reformist

Modi kinnitas reedel, et reform oleks põllumeestele pikemas perspektiivis kasu toonud. Siiski tunnistas Modi, et valitsus loobub reformist.

"Ma kutsun põllumehi üles, et nad naaseksid koju. Alustame otsast peale," ütles Modi.

Eelmise aasta septembris võttis India parlament vastu kolm vastuolulist põllumajanduseelnõu, mille eesmärk oli riigi põllumajandussektori liberaliseerimine. Seejärel allkirjastati need seadusteks, mis tekitasid põllumeeste proteste kogu riigis.

India valitsus väitis, et uued seadused annavad põllumajandustootjatele vabaduse müüa oma toodangut väljaspool reguleeritud turge ja sõlmida ostjatega lepingud eelnevalt kokkulepitud hinnaga.

Opositsiooniparteide hinnangul toetas reform eelkõige suurkorporatsioone. Riigi kriminaalkontrolli büroo andmetel on üle poole India põllumeestest võlgades.

Modi partei valmistub valimisteks, mis toimuvad Uttar Pradeshi ja Punjabi osariikides. Mõlemad on põllumajandus osariigid, kus vastupanu Modi reformile on olnud suur.

"Valitsus võttis seaduse tagasi, kuna kardab kaotada valimised," ütles Punjabi põllumees Jaskarn Bawa ajalehele Financial Times.

Analüütikute hinnangul ei pruugi valitsuse järsk kannapööre põllumeeste viha valitsuse vastu siiski leevendada.

"On ilmselge, et see otsus tehti tulevaste valimiste pärast. Siiski ei pruugi Modi partei põllumeeste toetust tagasi saada," ütles Ashoka ülikooli politoloogia professor Gilles Vernier.

"Mille üle siin rõõmustada on? See reform oli vale ja valitsus võttis selle tagasi. Kes aga maksab kinni need kahjud?" ütles Punjabi kohalik põllumees Jagtar Singh.