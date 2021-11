Ukraina hoiatas migrante Valgevenest üle piiri tulemast

Ukraina hoiatas reedel Euroopa Liitu pääsemise lootuses Valgevenesse kogunenud migrante, et nad ei üritaks üle piiri Ukrainasse tulla, vastasel juhul tõrjutakse nad tagasi.

Tuhanded migrandid on juba kuid püüdnud pääseda Valgevenest EL-i, kuid Poola piirivalve on nad tagasi saatnud ja neid ei ole lastud ka üle Läti ja Leedu piiri.

Ukraina, kel on piiri nii Valgevene kui Poolaga, kardab nüüd, et meeleheitel migrandid võivad üritada jõuda EL-i riikidesse tema territooriumi kaudu.

"Kui piirivalvurite ja korrakaitseamentike elu ja tervis peaks ohtu sattuma, kasutame kaitseks kõiki seadusega lubatud vahendeid, ka tulirelvi," ütles siseminister Denõss Monastõrski.

EL süüdistab Valgevene presidenti Aleksander Lukašenkot rändelaine tahtlikus tekitamises, et maksta kätte talle 2020. aasta valitsusvastaste meeleavalduste julma mahasurumise tõttu kehtestatud sanktsioonide eest.

Mõned riigid nagu Poola ja Ukraina on veendunud, et Lukašenko taga on Moskva.

Monastõrski ütles reedel, et Venemaa võib suunata kriisi Valgevene-Ukraina piirile.

"Me ei välista võimalust, et Venemaa otsustab saata sihilikult suure hulga migrante läbi Valgevene meie piirile," ütles siseminister parlamendis.

"Valmistume selliseks olukorraks süstemaatiliselt ja põhjalikult," lisas Monastõrski

Monastõrski kinnitas, et olukord Valgevene piiril on kontrolli all.

Ukraina teatas juba eelmisel nädalal tuhandete piirivalvurite ja julgeolekutöötajate paigutamisest Valgevene piirile, et võimalikuks kriisiks valmis olla.