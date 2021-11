Ukraina soovib lääneriikidelt veel relvi

Ukraina teatas neljapäeval, et soovib saada täiendavat sõjalist abi lääneliitlastelt, kes on mures Vene sõjaväe liikumise pärast Ukraina piiril.

"Venemaa diplomaatiline ja sõjaline agressiivsus on viimastel nädalatel oluliselt kasvanud, " ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba.

"Ukraina on juba asunud koondama partnereid astumaks vastu hübriidohule. Ukraina soovib nii poliitilist toetust kui kokkulepet täiendavates kaitserelvade tarnetes meie sõjaväele," lisas Kuleba.

Ukraina relvajõud peavad alates 2014. aastast võitlust Donetski ja Luganski separatistidega, keda toetab Venemaa. Kiiev ja tema liitlased süüdistavad Venemaad sõdurite ja relvade üle piiri Ukrainasse saatmises.

Viimastel päevadel on sotsiaalmeediasse jõudnud kaadrid Vene sõdurite, tankide ja rakettide liikumisest Ukraina piiri poole. Kardetakse konflikti eskaleerumist.

Kuleba ütles, et pärast tema visiite Washingtoni ja Brüsselisse on alanud töö Venemaa ohjeldamise paketi kallal. See sisaldab nii lääneriikide poliitilist toetust Ukrainale, kui kasvavat diplomaatilist ja sanktsioonisurvet Venemaale.

USA välisminister Antony Blinken väljendas eelmisel nädala muret Vene vägede liikumise pärast ja hoiatas Moskvat võimaliku sissetungi eest. Ärevil on ka Euroopa Liit.

Ukraina ülemraada täiustas piirivalve sunnimeetmete, sõjatehnika ja relvade kasutamise korda, asjaomase eelnõu nr 5232 poolt hääletas neljapäeval 271 saadikut.

Eelnõu lubab kasutada tulirelva sõjaväelase või piirivalvuri ründamise või nende elule-tervisele avanenud ohu tõrjumiseks, inimeste kaitsmiseks rünnaku eest, pantvangide või seadusvastaselt kinnivõetud isikute vabastamiseks, niisamuti valvatavate objektide vastu suunatud rünnaku tõrjumiseks ja raske kuriteo sooritanud isikute põgenemise peatamiseks.

Lisaks võivad piirivalvurid kasutada relva sõiduki peatamiseks, kui autojuht seab oma tegevusega ohtu inimese elu või tervise, piiririba ja piirivalve veesõidukite kohal lendava drooni allatoomiseks. Samuti takistamaks vägivaldset relvade, lahingu- ja muu tehnika ning lennuki hõivamist.