Macron Putinile: Prantsusmaa on valmis Ukrainat kaitsma

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles esmaspäeval oma Venemaa ametivennale Vladimir Putinile, et Prantsusmaa on valmis Ukraina territoriaalset terviklikkust kaitsma.

Macroni sõnavõtt tuleb veidi pärast seda, kui Moskvat hoiatas pärast vägede ebatavalist koondumist Ukraina piiri lähedale agressiooni eest ka NATO juht Jens Stoltenberg.

"Putin vastas, et Ukraina võimud on muutnud läbirääkimised keeruliseks," edastati Elysee palee teadaandes, milles lisati, et seda arutluskäiku kasutab Venemaa juht sageli.

Kremli avalduse kohaselt toonitas Putin omakorda Macronile, et provokatiivsed USA juhitavad õppused Mustal merel suurendavad pingeid Moskva ja NATO vahel. Mõlemad liidrid väljendasid rahulolematust seoses arengutega Ida-Ukrainas, mida Moskva nimetas olukorra halvenemiseks.