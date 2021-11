Stoltenberg: NATO seisab Poola kõrval

Peasekretäri sõnul on samas tervitatavad Saksamaa ametist lahkuva liidukantsleri Angela Merkeli pingutused kriisile diplomaatilise lahenduse leidmisel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eriti tervitatav on Stoltenbergi sõnul, et põgenikke on hakatud Iraaki tagasi toimetama.

"Mis puutub olukorda Valgevene piiril, siis me näeme muidugi, kuidas Lukašenko režiim kasutab haavatavaid inimesi tööriistana, et avaldada survet teistele riikidele. Ja see on küüniline ning on ehe näide sellisest jõudemonstratsioonist,

mida me nimetame hübriidtaktikaks. See on tõsine asi," rääkis Stoltenberg.

"Me seisame täies solidaarsuses Poola ja teiste liitlaste kõrval, keda see otseselt puudutab. NATO on toimuvale korduvalt tähelepanu juhtinud, paari päeva eest leppisime kokku karmisõnalises avalduses, millega Lukašenko režiimi selline käitumine hukka mõistetakse," lisas ta.