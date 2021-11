Tallinna loomaaias suiguvad ainsana talveunne lagritsad

Ainsad talveunne suikujad Tallinna loomaaias on sinna alles äsja toodud oravhiired ehk lagritsad. Tänu uinakutele on muidu väledaid ja öise eluviisiga loomi õnnestunud loomaaia spetsialistidel ka paremini tundma õppida. Eesmärk on Eestis väljasurnuks kuulutatud loomad tagasi meie metsadesse tuua.

12 väikest närilist jõudis Tallinna loomaaia liigikaitseuuringute keskusesse tänavu augusti lõpus Hollandi loomaaiast. Oktoobris läks ka nende eluviiside uurimine lihtsamaks, sest algasid esimesed talveuinakud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Need on sellised mõnepäevased uinakud, siis vahepeal ärkavad nad üles, on üks-kaks päeva vahepeal aktiivsed, käivad söömas ja siis jälle uinuvad. Aga see uinaku aeg on kõigil täiesti erinev ja oleneb nende kehakaalust, välisest temperatuurist," selgitas loomaaia liigikaitsespetsialist Kristel Nemvalts.

"Praegu on küll näha, et isased, kes on natuke kogukamad, magavad kauem. Ja emased peavad tihemini käima söömas," lisas ta.

Lagritsad talvituvad pesakastides ning eriti armastavad nad neid soojustada kaamlikarvaga. Loomaaia spetsialistid on lisanud mõnele pesakastile ümber ka penoplasti.

"Me oleme vaadanud, et nad eelistavad mingit teatud tüüpe sööke. Me üritame neile pakkuda võimalikult mitmekesist toitu, sest me täpselt ei tea, mida nad eelistavad. Praeguseks on välja tulnud, et kõige rohkem neile meeldivad jahuussid, viinamarjad ja pähklid," rääkis Nemvalts.

Looduses elavad lagritsad peamiselt Lõuna-Euroopas. Kuni 1990. aastateni leidus neid ka Eestis. Väljasuremise täpsed põhjused pole teada, kuid need võisid olla seotud kliimamuutuste ja elupaikade kadumisega. Kui kõik läheb aga hästi, sünnib järgmisel aastal Tallinna loomaaias juba uusi lagritsapoegi ning kui ühel hetkel on neid piisavalt, saab neid ehk ka taas meie loodusesse lasta.