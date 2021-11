Erakonnad jagavad katuseraha spordiseltsidele, koolidele ja kirikutele

Katuserahade jagamisest loobusid Reformierakonnast Aivar Sõerd, Jürgen Ligi, Mart Võrklaev, Hanno Pevkur, Yoko Alender, Heiki Kranich, Siim Kallas.

Isamaast loobus raha jagamisest Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Keskerakonna, EKRE ning sotsiaaldemokraatide fraktsiooni kuuluvatest parlamendisaadikutest otsustasid kõik raha jagada.

Seekord läheb riigikogulaste vahel jagamiseks kolm miljonit eurot, millest iga riigikogu liikme peale on ette nähtud 30 000 eurot.

Kokku on lepitud, et ühe ettepaneku summa ei saa olla väiksem kui 5000. Need mittetulundusühingud, sihtasutused, kellele regionaalsete investeeringute rahasid soovitakse jagada, peavad olema tegutsenud vähemalt juba teist aastat ja eelmise aasta majandusaruanne peab ühingul olema esitatud.

Reformierakondlased toetavad suurte summadega päästjaid ja kultuuri

Mitmed Reformierakonna saadikud soovivad ette nähtud summa ehk 30 000 eurot maksta välja täismahus ühele organisatsioonile. Näiteks Mati Raidma soovib toetada Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalga ruumide renoveerimist ja sisustuse soetamist. Toomas Järveoja suunab 30 000 eurot Rõngu vabatahtlikule päästeseltsile päästehoone projekteerimiseks ja ehituse ettevalmistamiseks.

Vilja Toomast soovib eraldada 30 000 eurot teatrifestivali Kuldne Mask korralduskuludeks.

Kristina Šmigun-Vähi soovib eraldada 30 000 eurot arstiteadusüliõpilaste seltsile tervisealase teavitustegevuse tegemiseks. Erkki Keldo soovib eraldada 30 000 eurot Põltsamaa muusikakoolile valgus- ja helitehnika soetamiseks.

Marko Mihkelson soovib toetada samuti 30 000 euroga Tartu Ülikooli Aasia keskust. Ivi Eenmaa soovib toetada sama summaga Eesti Lastevanemate Liitu kirjanduspoliitika kujundamiseks ja Jaan Kaplinski vaimuloolise pärandi avaldamiseks.

EKRE täissummat välja ei maksa

EKRE saadikud 30 000 eurot täissummas ühelegi ühendusele välja ei maksa. Suurima summa ehk 15 000 eurot soovib Martin Helme eraldada Miikaeli Ühendusele Vanalinna Hariduskolleegiumi sanitaartingimuste parandamiseks. Teise 15 000 eurot soovib Helme suunata Kulli küla pumbamaja ehituseks.

Kert Kingo plaanib 15 000 euroga toetada Kursi kiriku pastoraadi katuse väljavahetamist ning teise 15 000 euroga toetada Varjupaikade MTÜ kaudu loomade varjupaiku.

Rene Kokk soovib toetada 15 000 euroga Rapla valla ujumiskohtade ohutuse parandamist ning Ruuben Kaalep 15 000 euroga Hiite Maja sihtasutust.

Keskerakond toetab spordiühinguid

Keskerakonna fraktsioonist soovib Jüri Ratas koos fraktsiooniga eraldada 34 000 eurot Eesti Vähiliidule tegevustoetuseks. Suuruselt teise toetuse ehk 29 000 eurot suunab Mailis Reps Püha Miikaeli Kolleegiumile ruumide renoveerimiseks.

Peeter Rahnel toetab 24 000 euroga Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühingut ruumide ehitamiseks. Igor Kravtšenko toetab 24 000 euroga Tallinna Võrkpalliklubi tegevust. Dmitri Dmitrjev soovib omakorda toetada 23 000 euroga jalgpalliklubi FC Alliance tegevust.

Viktor Vassiljev soovib 19 000 euroga toetada Järveotsa teele välitrenažööride rajamist.

Isamaalased toetavad samuti spordiseltse

Isamaast soovib toetada suurimate summadega ehk 25 000 euroga Sven Sester Spot of Tallinn atraktsioonide kaasajastamist, 24 000 euroga Raivo Tamm Eestimaa Rahvuste Ühendust tegevustoetusega ja Aivar Kokk tegevustoetusega Põltsamaa Spordiliitu.

Mihhail Lotman toetab 10 000 euroga uurimuse läbiviimist teemal "Moskva vaikne diplomaatia uue külma sõja tingimustes". Aivar Kokk toetab 10 000 euroga EELK Jõgeva kogudust ja Tarmo Kruusimäe Pöide valla arengukoda puhkeala arendamiseks.

Sotsiaaldemokraadid toetavad muuseume, noortekeskusi ja ühinguid

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikud otsustasid samuti jagada raha rohkemate ühingute vahel ja kõige suurem toetus on Heljo Pikhofi ette nähtud 12 000-eurone toetus Heimtali Muuseumi Sõprade Seltsi pärandvara säilitamiseks, ühtlasi soovib ta toetada 10 000 euroga Elva laste- ja perekeskust.

Ivari Padar plaanib 10 000 euroga toetada Võru noortekeskuse sisustamist, Jaak Juske soovib sama suure summaga toetada Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liitu.

Jevgeni Ossinovski tahab 10 000 euroga toetada Lasteekraani Muusikastuudio kontserdikorraldust, Lauri Läänemets plaanib sama rahaga toetada Türi valda eakatele pinkide rajamist. Raimond Kaljulaid tahab 10 000 euroga toetada Loomakaitse Seltsi ja Riina Sikkut sama summaga Laste ja Noorte Diabeedi ühingut ning Padise rahvamaja lavakardina ostmist ja katuseparandust.