FT: Rootsi rahvuslased võivad valitsuse moodustada parempoolsete parteidega

Ajalehe Financial Times teatel teeb Rootsi konservatiivne rahvuslaste erakond (SD) üha rohkem koostööd paremtsentristlikute erakondadega. Võimalik on ka ühise valitsuse moodustamine.

SD sammud luua konservatiivne blokk kahe parempoolse erakonnaga muudavad Rootsi poliitika tasakaalu, teatas Financial Times.

Novembri alguses astus peaminister Stefan Löfven ametist tagasi. Rootsi sotsiaaldemokraadid üritavad võimu säilitada.

Kolmapäeval esitab parlamendi juht Andreas Norlen sotsiaaldemokraatide uue liidri Magdalena Anderssoni ka peaministrikandidaadiks.

Paremtsentristlikud parteid suurendavad aga läbirääkimisi SD-ga. Rahvuslaste keskendumine immigratsioonile domineerib nüüd Rootsi päevapoliitikat. Rootsis kasvab kuritegevus, tänavatel võitlevad omavahel kuritegelikud grupeeringud. Hiljuti tapeti noor räppar Einar.

SD pääses esimest korda parlamenti 2010. aastal. 2018. aasta valimistel tuli SD juba kolmandaks.

Rootsis kasvab poliitiline segadus ja seetõttu on konservatiivse bloki loomise tõenäosus üha suurem. SD soovib teiste parempoolsete parteidega teha koostööd eelkõige immigratsioonipoliitikas.

SD peaideoloogi Mattias Karlssoni sõnul plaanib tema partei tegutseda pragmaatiliselt.

"Kui me tunneme, et suudame valitsuses ühiskonda rohkem muuta, siis tõenäoliselt me teeme seda. Kui usume, et saame rohkem tehtud väljaspool valitsust, siis teeksime seda. Valitsuses olemine pole igal juhul eesmärk," ütles Karlsson.

Novembris esitas SD ühise eelarvettepaneku kahe suurima paremtsentristliku parteiga.

"Eelarve kokkulepe on järjekordne samm SD normaliseerimisel Rootsi poliitilisel maastikul. 11 aastat tagasi, kui SD esimest korda parlamenti pääses, olid nad teiste parteide poolt täielikult tõrjutud," ütles Sodertorni ülikooli teadur Nicholas Aylott.

Karlssoni sõnul on koostöö paremtsentristidega suurem kui kunagi varem. "Kolm erakonda saavad nüüd avameelselt rääkida kõikidel teemadel," ütles Karlsson.

Rootsi suurima opositsioonipartei Mõõdukad juht Ulf Kristersoni sõnul eelistab tema partei valitseda koos paremtsentristidega. SD-d nad valitsusse kaasata ei taha.

Rootsi keskpartei toetab Anderssoni. Seetõttu peavad Mõõdukad siiski valitsuse moodustamiseks suhtlema ka SD-ga.

Andersson peab vältima seda, et 349-kohalises parlamendis hääletaks enamus tema vastu. Esmaspäeval katkesid kõnelused vasakliiduga, mis koosneb endistest kommunistidest. Seetõttu pole selge, kas Andersson saavutab vajaliku enamuse.

Kui Anderssoni valitsuse moodustamisel ebaõnnestub, siis võib parlamendi juht võib anda valitsuse moodustamise parempoolsele parteile. Samuti on võimalik erakorralised valimised. Siiski toimuksid järgmise aasta septembris parlamendivalimised.

Karlssoni sõnul võtavad Andersson ja sotsiaaldemokraadid enne valimisi kuritegevuse ja immigratsiooni suhtes karmima hoiaku. Selle eesmärk on tagasi võita töölisklassi hääled.

"Selleks, et meilt valijaid üle lüüa, kehtestavad nad kuritegevuse vastaseid reegleid. Huvitav on see, et töölisklassi esindav partei on kaotanud tööliste hääled," ütles Karlsson.

Karlssoni sõnul on kuritegevuse kasvus süüdi vasakpoolsete immigratsioonipoliitika.

"Oleme vastu võtnud rohkem sisserändajaid, kui suudame integreerida. Selle asemel levib riigis USA-st inspireeritud jõugukultuur," ütles Karlsson.