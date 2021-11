Michel: EL kavatseb keelata ettevõtetel lennukite liisimise Belaviale

"Suurem osa Belavia lennukitest on Euroopa Liidu ettevõtetelt liisitud. Kohe kui vastav otsus vastu võetakse, aga see on vältimatu, peatatakse lennukite liisimine," lausus Michel Euroopa Parlamendis esinedes.

Michel selgitas, et see on näide laiendatud sanktsioonide paketist, mida Euroopa Liit praegu Valgevene vastu ette valmistab. Teisi näiteid ta oma esinemises ei toonud.