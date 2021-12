Lukašenko sanktsioonidest: oleme suutnud majanduskasvu säilitada

Valgevene režiimi juht Aleksandr Lukašenko teatas kommentaariks uutele sanktsioonidele, et see pole esimene kord, mil Valgevenega selliselt käitutud on ja et riik on selleks pool aastat valmistunud.

Lukašenko sõnul on suudetud hoida majanduskasvu ning tagada, et sanktsioonid inimeste igapäevaelu ei segaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie majandus on enneolematu välissurve all. Jätkuvad agressiivne retoorika ja aktsioonid. See tähendab, et me peaksime appi võetud meetmeid põhjalikult analüüsima. Praeguseks oleme suutnud säilitada majanduskasvu ja vältida enamiku probleemide kandumist inimeste igapäevaellu. See on peamine ülesanne," kõneles Lukašenko.

USA, Kanada ja Euroopa Liit kehtestasid neljapäeval uued piirangud ametnikele ja juriidilistele isikutele, keda süüdistatakse inimõiguste rikkumistes ja ametlikus toetuses migrantide smugeldamisele. Sanktsioonid võtsid sihikule kõrgemad julgeoleku- ja justiitsametnikud, prominentsed meediategelased, Aleksandr Lukašenko poja, kaitsefirmad ja suure väetise eksportija.