Saksa valitsust moodustavad parteid tutvustavad koalitsioonilepet

Saksa uue valitsuse moodustamiseks läbirääkimisi pidavad kolm erakonda teatasid, et tutvustavad kolmapäeval koalitsioonilepet.

Kahe kuu eest kantsler Angela Merkeli konservatiivset CDU-CSU blokki valimistel võitnud sotsiaaldemokraatide (SPD) 63-aastane liider Olaf Scholz ning tema partnerid roheliste ja vabade demokraatide (FDP) seast avalikustavad kokkuleppe kell 15.00 kohaliku aja järgi.

Sotsiaaldemokraadid asuvad valitsust juhtima esmakordselt 16 aasta jooksul ja esitavad kantsleriks senise rahandusministri ja asekantsleri Scholzi.

Suhteliselt kiiresti sündinud koalitsioonilepe tuleb ilmselt kergendusena rahvusvahelistele partneritele, kes pelgasid, et Saksamaa võib jääda halvatuks ajal, mil Euroopa seisab silmitsi nii uue koroonalaine kui Valgevene kriisiga.

"Kolmapäeval kohtuvad SPD, roheliste ja FDP läirääkijad viimaseks istungiks," ütlesid parteid avalduses.

"Pärast seda esitavad kolme partei juhid ja kantslerikandidaat Olaf Scholz koalitsioonikokkuleppe, mille üle on viimastel nädalatel läbirääkimisi peetud."

Koalitisoonilepe sisaldab erakondade poliitikaplaane järgmiseks neljaks aastaks.

Tõenäoliselt on suudetud lahendada ka küsimus, milline erakond saab millise ministeeriumi.

Avalikkuse ette on lekkinud andemed, et mõjuvõimsat rahandusministeeriumi hakkab juhtima FDP esimees Christian Lindner. Roheliste kaasesimees Robert Habeck peaks saama uue superministeeriumi, kuhu on koondatud majandus-, kliimakaitse- ja energiaportfell.

Teisest roheliste juhist Annalena Baerbockist peaks saama välisminister, esimene naine selles ametis.

Kui ministrikohtade jaotus kinnitust leiab, võib Saksamaalt oodata senisest enesekindlamat tooni suhtluses Venemaa ja Hiinaga, majanduses jäädakse aga kindlaks rangele eelarvedistsipliinile, kuid hakatakse agressiivselt läbi suruma rohelisi investeeringuid.

Nõndanimetatud valgusfoorikoalitsiooni kiire sünd tuli mõnevõrra üllatusena, kui arvestada, et liberaalne FDP ei ole vasktsentristliku SPD ega roheliste loomulik partner.

Ilmselt püüdsid erakonnad vältida eelmise valitsuskoalitsiooni moodustamisele eelnenud segaseid läbirääkimisi, mis tõid Lindnerile süüdistuse, et tema nurjas kõnelused Merkeli CDU-CSU ja rohelistega.

Erakonnad ei ole enne koalitsioonileppe avalikustamist selle detaile ajakirjandusse lekkida lasknud ning on suutnud hoiduda avalikkuse ees musta pesu pesemisest.