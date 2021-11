Elle-Mall Sadrak: jõuab veel jõuludeks kaitse kätte saada

Vaktsineerimine on tõestanud oma efektiivsust haiglasse sattumise vältimiseks. Just praegu on otsustamise hetk, sest siis jõuab jõuludeks kaitse kätte saada, kirjutab Elle-Mall Sadrak.

Maha sadanud õrn lumekiht ja libedaks muutunud teed annavad märku peagi saabuvast jõuluajast. Ajast, mida paljud meist soovivad veeta pere ja lähedastega. Ajast, mil katame laua ja võtame kõik ühe hetke, et hinge tõmmata. Ajast, mil mured justkui kaovad ja halb ununeb.

Lõppev aasta on olnud keeruline nii arstide kui ka patsientide jaoks. Kuigi arstina olen harjunud keskenduma inimeste tervisemuredele, siis sel aastal olen eriti selgelt tundnud patsientide tuge ja hoolimist. Minu nimistus on kõigis vanuses inimesi ja vajadus arstilt nõu küsida on sel aastal tublisti kasvanud. Näen, et inimesed tahavad teha tarku ja läbimõeldud otsuseid vaktsineerimise osas.

Mõtteviisi muutus

"Praegu tulevad koroonaviiruse vastu vaktsineerima need, kes mõistavad, et see on nende enda otsus ega lase end eksitada infomürast."

Arstina näen, et raske haigusega toimetulek või terviseprobleemist paranemine sõltub väga palju mõtteviisist. Ka arsti nõuandega on nii, et saan anda tõenduspõhise ja vajaliku juhtnööri, kuid paranemise käivitab inimese enda motivatsioon. Nii on see ka kaitsesüstimisega. Praegu tulevad koroonaviiruse vastu vaktsineerima need, kes mõistavad, et see on nende enda otsus ega lase end eksitada infomürast.

Oleme viimastel aastatel harjunud ajakirjandusest lugema statistikat ja numbreid haigestumise kohta koroonaviirusesse, kuid päriselus on iga numbri taga inimene. Pole olemas väikest riski, kui raskest haigusest on võimalik vaktsineerimisega säästa kellegi laps, isa või vanavanem.

Selleks, et meie ise ega meie lähedased ei peaks sattuma haiglasse pärast koos veedetud pühi, on praegu kaitsesüstiks õige aeg. Just praegu on otsustamise hetk, sest siis jõuab jõuludeks kaitse kätte saada. Vaktsineerimine on tõestanud oma efektiivsust haiglasse sattumise vältimiseks.

Perearstid keskenduvad vaktsineerimisele aasta lõpuni

Perearstid üle Eesti ootavad kõiki oma patsiente. Kui olete elulistel põhjustel oma perearstist liiga kaugel, siis otsige infot aadressil vaktsineeri.ee või helistage 1247 ning teile leitakse lähim vaktsineerimise võimalus. Eriti ootame kõikide krooniliste haigustega inimesi, kes on seni veel oma otsust edasi lükanud. Kui teil on keeruline liikuda, või soovite, et vaktsineerimine toimuks kodus, siis sellest soovist võite ka anda teada oma perearstikeskusele või helistades 1247.