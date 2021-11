Tänavu on võetud 100 000 haiguslehte rohkem kui mullu

Tänavu on paljud inimesed koroonaviiruse laia leviku tõttu haiguslehega koju jäänud. Siiski on sügisel just lähikontaktsetele kevadega võrreldes oluliselt vähem haiguslehti väljastatud.

Haigekassa juhatuse liige Pille Banhard ütles, et haiguslehtede arv on tänavu juba kõigi aastate suurim. "Eelmisel aastal võeti haiguslehti 2020. aastale eelnenud aastatega võrreldes tunduvalt rohkem. Kui me võtame 2021. aasta kokku, siis on meil tänase seisuga juba ületatud 2020. aasta, üle 100 000 haiguslehe võrra," rääkis Banhard.

Mullu väljastati ligi 360 000 haiguslehte. Lähikontaktsetele inimestele haiguslehtede vormistamine on aasta jooksul muutunud ja seega võib nende statistika mõnevõrra eksitada. Siiski näitab haigekassa statistika, et märtsis oli päevi, kus lähikontaktseid inimesi oli haiguslehel üle 3000. Sügisel oli samal põhjusel ühel päeval korraga haiguslehel alla tuhande inimese.

"Kui kevadel oli lähikontaktsete haiguslehti oluliselt rohkem kui praegu, siis saame ka öelda, et aasta alguses alustati vanemaealiste ja riskirühmade vaktsineerimisega. Tööealised isikud – nende vaktsineerimine algas mai kuus. Tegelikult oli ka see seisukoht, et vaktsineeritud inimene lähikontaktsuse puhul eneseisolatsiooni ei pidanud jääma. Võib-olla toob see vaktsineeritus ka seda, et haigestuvad pigem mitte tööealised inimesed, kes ei vajagi haiguslehti," selgitas Banhard.

Sügisene nakatumine koolides võib ka tähendada, et inimesed on haige lapsega kodus ja on selleks võtnud hoolduslehe. Kuigi koroonaviiruse levik on praegu taandumas, hoiatab teadusnõukoja juht Irja Lutsar, et endiselt peab olema valvas, et kolleegidele viirust mitte levitada.

"Juhul kui läbipõdemisest või viimasest vaktsiinidoosist on möödas rohkem kui kolm kuud, siis peaks ikka leibkonna või koduse kontakti puhul eneseisolatsiooni jääma," ütles Lutsar.

Aktiivsete haiguslehted arv langemas ei ole. Banhard ennustab, et novembris võib haiguslehtede arv olla oktoobrist kõrgem.