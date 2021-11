Norras on naftatootmine Covid-19 tõttu kõigi aegade kõrgeimal tasemel

Norras on naftatootmine kõigi aegade kõrgeimal tasemel. Pandeemia tõttu andis valitsus naftafirmadele heldeid maksusoodustusi.

Norra naftatööstus õitseb. Riigis on hetkel 90 nafta- ja gaasitootmise maardlat, mõne aasta pärast võib nende arv tõusta üle 130.

"Edu peamiseks põhjuseks on valitsuse toetused, mis on seotud koroonaviiruse epideemiaga," ütles Oslo ülikooli majandusprofessor Diderik Lund.

Kriitikud leiavad, et maksusoodustused kahjustavad üleminekut rohelisele energiale. Rohelised tahavad, et Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon (EFTA) uuriks maksusoodustusi, kuna need võivad rikkuda EL-i riigiabi reegleid.

Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) liikmena on Norra osa Euroopa Liidu (EL) siseturust.

Norra on Venemaa järel suurim Euroopa gaasiga varustaja. Norra eksportis oktoobris gaasi enam kui seitsme miljardi euro eest. See on kõigi aegade suurim summa.

Viimase paari aasta jooksul on Norra valitsus pakkunud nafta- ja gaasiettevõtetele hulgaliselt uusi uuringulitsentse. Oktoobris sai Norra uue valitsuse, mis lubas jätkata litsentside jagamist.

Norra peaminister Jonas Gahr Store kaitseb riigi naftatööstust. Intervjuus ajalehele Financial Times ütles Store , et riigi naftatööstuse sulgemine peataks ülemineku taastuvenergiale.

"Kui me lõpetame naftatootmise, siis ma usun, et see peataks ülemineku ka taastuvenergiale. Me hakkame naftatööstust arendama ja kaasajastama, mitte sulgema," ütles Store.

Norra kliimaminister Espen Barth Eide sõnul on maagaas osa rohelisest lahendusest.

"Maagaas on kivisöest parem alternatiiv. Seetõttu vajab Euroopa Norra gaasi," ütles Espen Barth Eide.