USA naftavaru kasutuselevõtu lubadus hindu alla ei toonud

Toornafta hind New Yorgi börsil kerkis 2,2 protsenti tasemele 78,50 USA dollarit barrelist. Londoni Põhjamere brendi lepingute hind kerkis 3,3 protsenti ja sulgus tasemel 82,31 dollarit barreli eest.

Biden ütles teisipäeval, et USA ja teiste suuremate tarbijate strateegiliste naftavarude vabastamine aitab kaasa kütusehindade langusele. "See võtab aega, kuid varsti peaksite nägema, et kütusehind langeb," ütles president Valges Majas peetud kõnes.

Bideni populaarsus on langenud kütusehindade ja inflatsiooni tõusu tõttu, mis valmistab ameeriklastele suurt muret.

"Emad-isad on mures ja küsivad, kas meil on piisavalt toitu, mida saame pühadeks osta? Kas jõuame lastele jõulukingid õigeks ajaks?" rääkis Biden, kes tunnistas, et paljude ameeriklaste jaoks on hinnatõus olnud valulik.

Biden teatas juba varem päeval, et andis korralduse võtta riigi strateegilistest varudest kasutusele 50 miljonit barrelit naftat, püüdes koos teiste riikidega ohjeldada tõusnud kütusehindu.

Valge Maja teatel astuti see samm "paralleelselt koos teiste suurte energiat tarbivate riikidega, sealhulgas Hiina, India, Jaapani, Korea Vabariigi ja Ühendkuningriigiga".

Bideni teade edastati ajal, mil ameeriklased valmistuvad pühadehooajaks, kui reisimine suuresti kasvab. Bensiinijaamades on keskmine kütuse hind 3,41 dollarit galloni eest, mis on kõrgeim tase alates 2014. aastast. Aastatagusega võrreldes on hind kerkinud 1,29 dollarit.

USA strateegilised naftavarud, mida hoitakse maa-alustes hoidlates Texase ja Louisiana osariigis, on suurimad maailmas.

Kõrge valitsusametnik ütles, et strateegilisi reserve hakatakse kasutusele võtma detsembri keskel ja lõpus ning turu stabiliseerimiseks võidakse mahtu veelgi suurendada.