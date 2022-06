Norra suurendab gaasitarneid Euroopa Liitu.

"Kaks osapoolt leppisid kokku, et tugevdavad koostööd, mille eesmärk on suurendada gaasitarneid Norrast nii lühikeses kui ka pikemas perspektiivis," ütlesid Euroopa Liit ja Norra nafta- ja energeetikaministeerium neljapäeval ühisavalduses, millele oli alla kirjutanud ka liidu energeetikavolinik Kadri Simson.

"On tugev võimalus suurendada 2022. aastal müüki Euroopasse, tuues ligi 100 teravatt-tundi täiendavat energiat Euroopa turule," seisis ühisavalduses, mis edastati pärast EL-i kliimapoliitika juhi Frans Timmermansi ning Norra energeetikaministri Terje Aaslandi kohtumist Brüsselis.

Avalduses öeldakse, et Norra jääb pärast 2030. aastat suureks tarnijaks Euroopasse. Samuti väljendatakse avalduses Norrale toetust nafta- ja gaasivarude uuringute suurendamisel. Samuti lubatakse teha koostööd taastuvenergia ja roheliste tehnoloogiate (nt vesinik) vallas.

EL teatas, et 12 liikmesriiki seisavad silmitsi gaasikatkestustega pärast seda, kui Venemaa vähendas eelmisel nädalal tarneid läbi Nord Stream 1 gaasitoru. Moskva on teiste seas peatanud gaasitarned näiteks Poolasse ja Hollandisse ja teistesse riikidesse, kes on keeldunud gaasi eest rublades maksma.

Norra on suurendanud gaasitootmist vastuseks gaasinappusele Euroopas. Varem on Norra prognoosinud, et sel aastal võib gaasi müük kasvada kaheksa protsenti 122 miljardi kuupmeetrini. See võrdub täiendavalt 100 teravatt-tunni energia tarnega, mis tähendab, et kogu täiendav toodang läheb tõenäoliselt Euroopa Liitu.

Euroopa Liit impordib umbes viiendiku gaasist Norrast, samas enne 24. veebruari, mil Venemaa Ukrainas täiemahulist sõda alustas, tarniti Venemaalt 40 protsenti gaasist.