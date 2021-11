USA võtab strateegilistest naftavarudest 50 miljonit barrelit

USA president Joe Biden teatas teisipäeval, et andis korralduse võtta riigi strateegilistest varudest kasutusele 50 miljonit barrelit naftat, püüdes koos teiste riikidega ohjeldada tõusnud kütusehindu.

Valge Maja teatel astuti see samm "paralleelselt koos teiste suurte energiat tarbivate riikidega, sealhulgas Hiina, India, Jaapani, Korea Vabariigi ja Ühendkuningriigiga".

USA administratsiooni kõrge ametnik ütles ajakirjanikele, et "tegemist on esimese korraga, kui oleme teinud midagi sellist paralleelselt teistega".

Ajal, mil maailm on väljumas koroonapandeemiast ja sellega kaasnenud lukustusmeetmetest, ei ole naftatootmine suutnud rahuldada kasvavat nõudlust ning see on surunud hindu ülespoole.

Bideni teade edastati ajal, mil ameeriklased valmistuvad pühadehooajaks, kui reisimine suuresti kasvab.

Bensiinijaamades on keskmine kütuse hind 3,41 dollarit galloni eest, mis on kõrgeim tase alates 2014. aastast. Aastatagusega võrreldes on hind kerkinud 1,29 dollarit.

USA strateegilised naftavarud, mida hoitakse maa-alustes hoidlates Texase ja Louisiana osariigis, on suurimad maailmas.

Kõrge valitsusametnik ütles, et strateegilisi reserve hakatakse kasutusele võtma detsembri keskel ja lõpus ning turu stabiliseerimiseks võidakse mahtu veelgi suurendada.