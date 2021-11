Rootsi parlament hääletab taas Anderssoni peaministriks nimetamise üle

Parlament valis Anderssoni kolmapäeval riigi esimeseks naispeaministriks, kuid vaid paar tundi hiljem astus ta tagasi, kuna rohelised lahkusid koalitsioonist.

Spiiker Andreas Norlen väljendas kolmapäevase sündmuste käigu pärast sügavat kahetsust. Meedia kirjeldas seda košmaarina.

"Selline käitumine ähvardab kahjustada inimeste usaldust parlamenti ja poliitikasse," lausus Norlen.

Andersson peaks moodustama vähemusvalitsuse, kuhu kuuluvad vaid sotsiaaldemokraadid.

Olukord võttis kolmapäeval enneolematu pöörde, kui Andersson jõudis Vasakparteiga leppele tõsta pensione vastutasuks tema toetamisele peaministrina.

Lepe ei sobinud aga Keskparteile, mis loobus vasakpoolsetele tehtud järeleandmise tõttu Anderssoni eelarvekava toetamisest.

Anderssoni eelarvel jäi seeläbi vajaka parlamendi toetusest, mistõttu võeti vastu eelarve, millega olid välja tulnud mõõdukad, kristlikud demokraadid ja parempoolsed Rootsi Demokraadid (SD).

Andersson nentis vastumeelselt, et suudab tolle eelarvega siiski valitseda, kuid rohelised teatasid, et neile see ei sobi ja astusid valitsuskoalitsioonist välja.