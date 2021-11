Politsei ohtlikust MDMA-st: kahe noore surma põhjustas kristalne aine

MDMA, mis on noorte seas tuntud ka kui Molly, tarvitamise tõttu surnud noortest üks oli 18- ja teine 20-aastane. Tõenäoliselt oli ainesse segatud midagi, mis selle surmavaks muutis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre sõnul on ohtlik aine kollakat värvi.

"Täna teame, et tegemist on kristalsel kujul oleva ainega. Ta on natukene pehme ja töödeldav. Kas seda müüakse ainult sellisel kujul või ka muudetakse, segatakse, tehakse tabletiks, seda me ei tea, aga konkreetseid surmasid põhjustas kristalsel kujul olev aine," selgitas ta.

Tambre sõnul ei ole selge, mis täpselt noorte surma põhjustas ja kui palju samasugust ainet veel liikvel on.

Narkomaania ennetamise keskuse juhi Aljona Kurbatova sõnul näitab see, et ka tuttavate ainete tarbimine ei ole turvaline.

"See toobki meid selleni, et tegelikult ka selliste vanade ja justkui tuttavate ainete tarbimine ei ole kahjuks mitte kunagi täiesti turvaline, sest iga partii võib olla erinev," rääkis ta.

Tambre ütles, et tavaliselt tellitakse narkootikumid interneti kaudu.

"Suure tõenäosusega ikkagi tellitakse need ained interneti kaudu ja tulevad postiga Eestisse teistest riikidest. Süsteemid on päris keeruliselt üles ehitatud tumeveebis. Ühest kohast tellid, teisest kohast pannakse posti, ei ole konkreetset riiki, kust nad täpselt laekuvad," ütles Tambre.

Kurbatova sõnul oleks naiivne arvata, et inimesed lõpetavad narkootikumide tarvitamise, mistõttu on oluline kaasata abivahendeid. Ta rääkis, et selgeks tuleb teha ohud, veenduda aine puhtuses ning uues olukorras vähem tarvitada. Samuti tuleks veenduda, et seltskonnas on keegi, kes vajadusel abistaks.

"Teistes riikides näiteks on olemas ka selline teenus nagu narkootikumide tarvitamise eelne testimine, mille abil on võimalik veenduda, mis ainega on tegemist. Eestis küll täna riikliku teenusena seda ei ole, aga täiesti legaalselt on võimalik osta ka erinevaid testimise komplekte, mida omal vastutusel kasutada," selgitas Kurbatova.

Tambre sõnas, et inimesed, kel surma põhjustavat MDMA-d on, peaksid selle üle andma politseile või ise aine turvalisel viisil hävitama.