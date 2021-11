Lutsar: oleks väga ebaloogiline, et uuele viirusetüvele vaktsiin ei tööta

"On küll väga palju arvamusi nagu see, et antud tüvi levib kiiremini või põhjustab rohkem läbimurdeinfektsioone, kuid teadmist pole ja neid väiteid on raske kontrollida. Väga palju teadmatust ja segadust," selgitas Lutsar. "Uuringud käivad."

"Niipalju on teada, et uued ravimid, mis kohe turule tulevad, töötavad viiruse vastu," märkis Lutsar

"Kui uus tüvi on hea levikuga, siis ükskõik, mis me teeme, siis see tüvi jõuab siia. Seda me oleme kaks korda näinud - nii nendes riikides, kes väga rangeid meetmeid kasutasid, kui nendes, kes ei kasutanud," selgitas Lutsar.

Paljud Euroopa riigid on juba kehtestanud reisikeelud Lõuna-Aafrika riikidele ja asunud Aafrika mandrilt saabujaid täiendavalt testima ja karantiini suunama.

"Uus tüvi ei ole mingi üllatus. Viirus ei saa endale lubada väljasuremist, ta peab kogu aeg uute trikkidega välja tulema. Uued mutatsioonid tulevad alati," ütles Lutsar.

"Oluline on vaktsineerida ja teha tõhustusdoosid," lisas Lutsar.

Omikronvariant on tekitanud maailmas laialdaselt ärevust, seades kahtluse alla jõupingutused võitluses koroonapandeemiaga. Mitmed riigid on taaskehtestanud karme piiranguid, kuigi loodeti, et need on jäänud juba minevikku.