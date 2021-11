LAV-i president kutsus reisikeelde kiiresti tühistama

"Me kutsume kõiki neid riike, kes on kehtestanud reisikeelud meie riigile ja meie Lõuna-Aafrika sõsarriikidele, oma otsuseid kiiresti ümber pöörama ja tühistama keelud, mille nad on kehtestanud, enne kui need teevad veelgi rohkem kahju meie majandustele," ütles Ramaphosa esimeses pöördumises rahvale pärast seda, kui sel nädalal avastati Aafrika lõunaosa mitmes riigis uus koroonatüvi.

WHO Aafrika regiooni direktor: ärge sulgege piire

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Aafrika regiooni direktor kutsus pühapäeval pigem järgima teadust kui kehtestama lennukeelde, püüdes ohjeldada uue koroonaviiruse tüve levikut.

"Nüüd, mil omrikonvariant on tuvastatud maailma mitmes piirkonnas, ründab Aafrikale sihitud reiskeeldude kehtestamine globaalset solidaarsust," ütles Matshidiso Moeti.

"Reisipiirangud võivad mängida rolli veidi vähendades COVID-19 levikut, kuid seavad raske koorma eludele ja elatise teenimisele," ütles WHO avalduses.

"Kui kehtestatakse piirangud, ei tohiks need olla asjatult invasiivsed või pealetükkivad, ning peavad olema teaduslikul alusel," ütles ÜRO terviseorganisatsioon.

Omrikonvariant on seadnud kahtluse alla üleilmsed jõupingutused võitluses koroonapandeemiaga seoses kartustega, et see uus tüvi on äärmiselt nakkav. Mitmed riigid on taaskehtestanud meetmed, kuigi loodeti, et need on jäänud juba minevikku.

Aafrika lõunaosa riikidele on kehtestanud reisipiirangud paljud riigid, nende seas sellised riigid nagu Katar, USA, Suurbritannia, Saudi Araabia, Kuveit ja Holland.