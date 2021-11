Kiik: me ei mõtle praegu leevendustele, vaid piirangutele

"Homme on oodata täiendavaid samme selleks, et tagada koroonaviiruse uue, omikroni tüve võimaliku leviku piiramist Eestis," ütles Kiik. Selleks otsib valitsus võimalusi, kuidas tagada välismaalt ning eriti nakkusohtlikumatest riikidest saabujate testimine ning karantiinikohustusega saabujate eneseisolatsiooni nõudest kinnipidamine, lisas minister.

"Praegu oleme olukorras, kus Euroopas ja mujal maailmas levib uus ohtlik tüvi, mille kohta on seni veel vähe teada. Seetõttu peame olema veel valvsamad," rääkis Kiik. Tema sõnul püüab valitsus saada uue tüve kohta rohkem infot – kui nakkav see on ning kui tõsiseid kahjustusi põhjustab haigestunutele.

"Ükski riik ei saa omikroni tüve lõputult eemal hoida, aga selle levikut saab takistada ning seda püüab valitsus teha," ütles Kiik.

Seega ei ole teisipäevaselt kabinetiistungilt piirangute leevendusi oodata, vaid pigem arutab kabinet seda, kuidas hoida Eesti praegust kurssi, kus nakatumine väheneb. Võimalike leevenduste juurde tuleb valitsus hiljem, lisas tervise- ja tööminister.

Kiik ei rutanud toetama oma parteikaaslase, Keskerakonna esimehe Jüri Ratase nädalavahetusel esitatud mõtet, et valitsus võiks kaaluda uuesti negatiivse testitulemuse arvestamist. Ministri sõnul kehtib praegune kord, kus koroonatõend kajastab kas läbipõdemist või vaktsineerimist, kuni 10. jaanuarini.

Test võib näidata küll inimese mittenakatumist sel hetkel, kui see tehakse, aga kindlam on ikka, kui inimene oleks vaktsineeritud, rõhutas Kiik.

Maailma ja ka Eesti eksperdid on öelnud, et lõpuks peavad kõik inimesed end kas vaktsineerima või nad nakatuvad ja põevad Covid-19 läbi koos sellest tulenevate kergemate või raskemate tagajärgedega, tõdes Kiik.

Tervise- ja tööminister rõhutas taas vaktsineerimise tähtsust ning kutsus kõiki ennast koroonaviiruse vastu vaktsineerima ning neil, kel tähtaeg lubab, juba ka tõhustusdoosi tegema.