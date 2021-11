Siim Raie lahkub muinsuskaitseameti peadirektori kohalt

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie on avaldanud kultuuriministrile soovi oma ametikohalt käesoleva aasta lõpus lahkuda. Siim Raie nimetati ametisse esmalt 2015. aastal ja teiseks ametiajaks 2020. aastal.

Lahkumist kommenteerides ütles Raie, et seitse aastat muinsuskaitseametis on olnud väga rikastav ja arendav.

"Olen saanud tõelise avaliku halduse muutuste juhtimise kogemuse, seadusloome rõõme ja valusid tunda ning nautinud kultuuripärandi valdkonda kogu selle mitmekesisuses. Olen täpselt 25 aastat järjest töötanud ja nüüd on paras hetk teha karjääris väike paus," sõnas ta.

Siim Raie on varasemalt juhtinud Vabariigi Presidendi Kantseleid (2011-2015) ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (2002-2011). Ta on lõpetanud Estonian Business Schooli ärijuhtimise ning Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise erialal, praegu on tal lõpetamisel doktoriõpingud Eesti Kunstiakadeemias.