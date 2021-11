EELK valis uue kirikuvalitsuse

Kirikuvalitsuse ehk konsistooriumi president on peapiiskop Urmas Viilma ning kirikuvalitsusse kuuluvad ka piiskopid Joel Luhamets ja Tiit Salumäe. Kantslerina jätkab Andrus Mõttus.

Kirikuvalitsusse kuulub neli assessorit ehk kirikuvalitsuse ministrit. Uueks assessoriks valiti Saarte praost Anti Toplaan, kes hakkab tegelema meedia küsimustega.

Eelmisest kirikuvalitsuse koosseisust jätkavad assessoritena Katrin-Helena Melder, Ove Sander ja Marko Tiitus.

"Noortetöö ja lastega seotud küsimused on kirkus praegu võtmetähtsusega, kui me mõtleme, kust tuleb järeltulev põlvkond. Ja loomulikut tuleb ka mõelda meediavaldkonnas, kas EELK, mis on ülemaailmne, oleme me hõlmanud ära ka diasporaas elavad eestlased ja kas me jõuame ka nendeni oma kuulutusega.

Ning muidugi arvestades praegust olukorda, on sotsiaalvaldkond ja diakooniatöö endiselt aktuaalsed," kommenteeris EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Kantsler ja assessorid valib kirikukogu neljaks aastaks.