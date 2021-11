Valitsus kehtestab testikohustuse kümnest riigist saabujatele

"Me kuulasime ära teadusnõukoja ülevaate omikroni tüvest, nii palju kui täna on teada, ja tulenevalt viiruse võimalikult kõrgemast levikust ja haiguseriskist otsustasime, et edaspidi on kohustuslik testimine inimestele, kes saabuvad kaheksast Lõuna-Aafrika riigist ning Egiptusest ja Türgist ning testimisest keeldujatele kehtib kohustuslik 10-päevane eneseisolatsioon. See reegel kehtib nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata reisijatele," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Nendeks riikideks on Lõuna-Aafrika Vabariik, Botswana, Malawi, Lesotho, Svaasimaa, Namiibia, Mosambiik, Zimbabwe ja täiendavalt Egiptus ja Türgi.

Hinnatakse seda, kust riigist inimene oma reisi alustas ja kus ta varem viibis.

Reedest on tasuta testimise võimalus kõigile Eesti elanikele sõltumata sellest, kust riigist nad saabuvad. "See on jätkuvalt mõistlik, igaks juhuks enda tervist hinnata, aga testimise kohustust Euroopa Liidu siseselt me kehtestanud ei ole. Seda ei pea praeguses olukorras mõistlikuks ei terviseamet ega Euroopa nakkushaiguste tõrje keskus," ütles Kiik.

"Kui inimene on andnud ühe negatiivse testi ja ta on vaktsineeritud, siis sellega loetakse tema eneseisolatsiooni kohustus täidetuks. Kui ta on vaktsineerimata, siis tuleb tal olla edasi eneseisolatsioonis, teha teine negatiivne test kuue päeva möödudes või olla 10 päeva eneseisolatsiooni lõppemiseni isolatsioonis," rääkis Kiik.

Kiige sõnul kontrollib seda terviseamet, kes kaasab vajadusel politsei- ja piirivalveametit.

Isolatsioonikohustusest ei vabasta kiirtest, vaid kindlasti tuleb selleks teha PCR-test. See võimaldab hiljem tuvastada ka viiruse tüve.