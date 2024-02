President Karis suundub visiidile Aafrikasse

"President Alar Karis sõidab märtsi alguses visiidile Botswanasse ja Angolasse, et kohtuda mõlema riigi juhtidega. Eesti riigipead saadavad nii riigikogu liikmed kui ka Eesti ettevõtjad, kes juba tegutsevad Aafrikas või soovivad seal oma tegevust laiendada. Visiidi eesmärk on tihendada kahepoolset koostööd, sättides fookuse valdkondadele, mille vastu on Eesti riigil ja ettevõtjatel suurem huvi," ütles presidendi pressiesindaja Mariann Sudakov.

"Riigipea on kohtumistel ettevõtjatega ja välisteenistusega kaardistanud Eesti huve Aafrika suunal ning analüüsinud, milliste riikidega oleks koostööl kõige suurem potentsiaal. Nagu kõik kiirelt arenevad ühiskonnad ja majandused, pakuvad Botswana ja Angola mitmeid võimalusi kahepoolseks majanduskoostööks, seda näiteks IT vallas, ning ka arengukoostööprojektide raames," lisas Sudakov.

"Riigipea visiit Aafrika mandrile praegusel turbulentsel ajal kinnitab meie huvi laiendada partnerlusi nende riikidega, kellega on võimalik edendada koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides. Soov on rääkida nendega globaalsest julgeolekuolukorrast, meid kõiki mõjutavatest kriisidest nagu migratsioon, kliimaküsimused ja terrorismi levik. Kohtumiste fookuses on kindlasti ka teadlikkuse tõstmine Venemaa agressioonisõjaga seonduvast ning vajadus toetada Ukrainat," rõhutas ta.

Karise riigivisiit Botswanasse kestab 5.-7. märtsini ning sellele järgneb 7.-8. märtsini visiit Angolasse.

Botswana on Aafrika lõunaosas asuv riik, mis on Kenya, Uganda ja Namiibia kõrval üks neljast Eesti arengukoostöö sihtriigist Aafrikas.

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse(ESTDEV) on koostöös Prantsusmaa ja Soomega ning Euroopa Liidu rahastusel käivitamas Botswanas programmi seal digipöörde elluviimiseks.

Riigivisiit on kõige kõrgetasemelisem visiit kahe riigi vaheliste heade suhete väljendamiseks ja hoidmiseks. Visiit toimub vastuvõtva riigi riigijuhi kutsel, Eesti poolt juhib seda president ning enamasti kuulub riigivisiidi juurde ka äridelegatsiooni osalemine.

Presidendi Aafrika-turnee teine sihtriik, Angola, paikneb samuti mandri lõunaosas. Mullu 2. augustil avas Eesti Angola pealinnas Luandas aukonsulaadi. "Eesti ja Angola majandussuhetes näeme potentsiaali eelkõige digikoostöös, e-valitsemise, küberturvalisuse, e-tervise, e-hariduse ning roheliste tehnoloogiate alal," ütles Eesti erivolitustega suursaadik Aafrika küsimustes Daniel Schaer konsulaadi avamisel.