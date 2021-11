Lumesadu ja tuisk on muutnud liiklusolud keeruliseks

Üks õnnetustest toimus kella 14 paiku kahe sõiduauto ja ühe veoauto osavõtul Tallinna – Narva maanteel Toila ristis, kus üheks osapooleks oli ka joobes juht. Õnneks inimesed kannatada ei saanud.



"Kindlasti panen kõigile südamele, et jälgitaks kiirust. Tänased ilmastikuolud on väga kehvad ja pisemaid õnnetusi ja plekimõlkimisi on olnud väga palju. Ja kui teil on suverehvid veel all, siis pigem üldse vältida liiklemist. Ja kui on vaja liikuda, siis väga ettevaatlikult, eriti soovitan vältida möödasõite ja ohtlikke manöövreid, ütles Jõhvi politseijaoskonna välijuht Ainar Needo.