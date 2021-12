Eestis on tänavu rekordarv vahetusõpilasi

Pandeemiast tingitult jäi eelmisel aastal paljudel õpilastel teise riiki vahetusaastale minemata. Sel aastal on aga võimalusi rohkem ja nii on ka õpilasvahetusi organiseeriva organisatsiooni kaudu tänavu Eestis rekordarv vahetusõpilasi.

Stanley on üks USA-st pärit õpilastest, kellel oli kindel soov tulla eelmisel aastal Eestisse vahetusõpilaseks. Pandeemia tingimustes tuli aga vahetusaastale mineku plaan esialgu edasi lükata.

"Tuli Covid. Ma olin selles väga pettunud. Olukord USA-s oli väga halb ja Texases oli olukord eriti halb ja seetõttu ma ei saanud vahetussemestrile minna," rääkis Stanley, kel õnnestus plaan teoks teha alles tänavu.

Stanleyga sarnases olukorras olid eelmisel aastal paljud õpilased üle kogu maailma, kuid vaktsiinide kättesaadavus ja riikide avamine on mitmete organisatsioonide näitel õpilasvahetustele taas hoogu juurde andnud. Nii on näiteks õpilasvahetusi korraldava organisatsiooni YFU kaudu sellel aastal Eestisse tulnud rekordarv õpilasi.

"Me oleme sellises olukorras juba mõnda aega olnud, inimesed on aru saanud, et ega siin väga kiiresti kõik ei muutu ja tulebki kohaneda selle olukorraga, mis meil on ja olla valmis ka ootamatusteks ja seda julgust on juurde tulnud. Varasemalt ongi meil olnud kuskil neljakümne ringis neid õpilasi ja sellel aastal on selline ootamatu rekord, et pea viiskümmend vahetusõpilast on meil Eestis siin üle terve maailma tulnud," kommenteeris YFU tegevjuht Kadri Eensalu.

Pandeemia ja suurenenud huvi õpilasvahetuse vastu muutis aga keerulisemaks sellel aastal vahetusperede leidmise.

"Ühelt poolt pered olid kindlasti ka ettevaatlikumad, see Covidi foon on meil igal pool, aga teiselt poolt oli peresid vaja tunduvalt rohkem leida, sest õpilasi oli rohkem, see oli meile väljakutse," ütles Eensalu.

Kuna pandeemia tingimustes võivad piirangud kiiresti muutuda, on vahetusperedel keerulisem planeerida ka ühiseid väljasõite mujale Euroopasse.

"Eriti tore on ju see, kui sa tuled kusagilt teiselt mandrilt ja saad natuke rohkem näha kui Eesti. Soome, Rootsi, Läti, Leedu oleme me kõik vahetuslastega läbi käinud, aga praegu on kogu aeg see küsimus, kas ma saan, kas ma jõuan, kui ma panen kinni need piletid, kas me ikka saame minna," kirjeldas vahetuspere ema Mairi Kaha.

Eesti õpilaste huvi välismaale mineku vastu on YFU-s on praegu küll eelmise aastaga võrreldes märgatavalt suurem, kuid jääb siiski pandeemiaeelsele ajale alla.