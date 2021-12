Itaalia noormehe tõi Eestisse õppima huvi vene kultuuri vastu

Kaks aastat tagasi vene kultuuri vastu huvi tundma hakanud itaallane Matteo Battisti otsis võimalust minna vahetusõpilaseks riiki, kus saaks lisaks kohaliku keele õppimisele praktiseerida ka vene keelt.

"Ma olen vene keelde ja kultuuri nii armunud, et ma tahtsin sõita sinna, kus selles keeles räägitakse. Mu kodulinnas Bolognas on vene keelt rääkijaid vähe ja seda ka mu tutvusringkonnas ja sõprade seas," rääkis Matteo.

17-aastane itaallane nentis, et eesti keeles on õppida keeruline. Üks lihtsamaid aineid on matemaatika. "Sellepärast, et matemaatika on ühesugune kõikjal maailmas. See on nagu universaalne keel," ütles Matteo.

Tänu itaallasele endagi eesti keelt täiendav Natalja Lobossok julgustas vene peresid, kus keegi veidigi juba oskab eesti keelt, võtma enda juurde vahetusõpilasi.

"Tuli mõte, et kui vahetusõpilane tuleb ja ma pean temaga eesti keeles rääkima, siis kuuleb meie peres rohkem eesti keelt ning ehk edeneb keeleõpe koos sellega. Tulemus ongi selline, et me räägime rohkem eesti keeles. Lapsed on harjunud sellega, et ma räägin kodus eesti keeles palju ja vaatame ka palju eestikeelset televisiooni," rääkis pereema Lobossok.

Ligi 60 riigis tegutsev YFU noorteorganisatsioon loodi 70 aastat tagasi. Eestis liitus sellega 1992. aastal.