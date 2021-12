Politseinikud said MEM Cafe kontrollimise tõttu isiklikke ähvardusi

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kristjan Lukk ütles ERR-ile, et alates sellest, kui politseiametnikud kaks nädalat tagasi MEM Cafe suhtes kontrollitoiminguid alustasid ja käisid kohapeal vaktsiinipassi küsimist kontrollimas, on politseinikele ja ka nende lähedastele tehtud isiklikke ähvardusi.

Lukk rääkis, et ähvardajad tuvastasid kontrollitoiminguid teostavate politseinike nimed ja saatsid seejärel nendele ähvardusi. Politsei on sellega seoses võtnud ühendust kuue inimesega, kellega on läbi viidud vestlus.

"Vestluse käigus tuvastas politsei, et reaalset ohtu ähvarduse saanud inimesele ei ole. Ähvardajad mõistsid oma eksimust ja menetlust ei alustatud," lausus Lukk.

Teisipäeval tegi terviseamet OÜ-le MEM Kohvikud ettekirjutuse Vana-Kalamaja tänaval asuva toitlustuskoha sulgemiseks, sest ettevõte eiras korduvalt valitsuse korraldusega kehtestatud kontrollinõudeid.

Punak: politseiniku solvamine või ründamine on seadusega karistatav

Politsei- ja piirivalveameti vanemkommunikatsiooniametnik Maarja Punak ütles, et politseiametnikud puutuvad oma tööülesannete eripärast tulenevalt tihti kokku inimestega, kes on otsustanud ennast mingil põhjusel ametniku peal välja elada, teda provotseerida, solvata või isegi rünnata.

"Politseinikel on teatud taluvuskohustus ja rahulikuks tuleb jääda ka ebameeldivalt käituva inimesega suheldes. Küll aga ei pea politseinik taluma oma solvamist või füüsilist ründamist, mis on ka seadusega karistatav," ütles Punak.

"Keerulisse olukorda sattudes ei unusta politseinik kunagi ära oma töö eesmärki – kaitsta inimese elu, tervist ja vara. Peaaegu viimased kaks aastat on politsei üheks elude päästmise missiooniks olnud koroonaviiruse leviku tõkestamine. Selleks on politsei praegu kaasatud terviseameti ülesannete täitmisesse ja aitab kontrollida Vabariigi Valitsuse korraldusega kehtestatud meetmete ja piirangute täitmist," lausus Punak.

Punak rääkis, et kehtestatud piirangud ei tule inimestele enam üllatusena ja suur osa peab neist mõistvalt kinni. "Paraku leidub inimesi, kes eiravad reegleid teadlikult. Nende puhul ei piisa ainult vestlusest ja suulisest hoiatusest, vaid oleme hakanud nendega tegelema resoluutsemalt, tehes ettekirjutusi, määrates sunniraha või alustades väärteomenetluse. Provokaatorite üleolev käitumine on ebaõiglane kõigi ülejäänute suhtes, kes ühiskonnas kokkulepitud usaldusmeetmeid täidavad. Inimestel on õigus omada eriarvamust, kuid piirangute eiramine ja sellele tähelepanu juhtivate ametnike provotseerimine ja solvamine ei aita ühiskonnal kriisist väljuda. Sellise käitumisega ei ole võimalik ametnikke mõjutada ning see ei ole aktsepteeritav," rääkis Punak.

Punaku sõnul on viimasel ajal politseinikud ja tervishoiutöötajad saanud nii töökontaktide kui ka sotsiaalmeediakontode kaudu hulgaliselt ebameeldiva sisuga sõnumeid, millest osa on ka solvavad ja ähvardavad ning puudutavad lisaks kirja adressaadile ka tema lähedasi. "Solvamise puhul on igal inimesel võimalik pöörduda kohtusse, ähvarduse puhul teeme kindlaks, kas on alust karta selle täideviimist," sõnas ta.

"Suhtleme kindlasti ähvardavate sõnumite saatjatega ja sageli põhjendatakse oma käitumist liigse emotsionaalsusega. Kui inimene tunneb, et politseiametnik on temaga käitunud ebaõiglaselt, on tal alati võimalus esitada kaebus politsei sisekontrollile. Selle asemel ametnike solvamine ja sõimamine näitab, et inimene ei austa õigusriigi põhimõtteid. Samamoodi on võimalik anda tagasisidet meditsiiniteenuse kvaliteedi kohta, jäädes seda tehes konstruktiivseks ja viisakaks. Paljud sellised olukorrad võiksid jääda olemata, kui lasta enne tagasiside andmist esimesel emotsioonil lahtuda ning vaadata asju värske pilguga," lausus Punak veel.