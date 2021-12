Tartus tõuseb kaugkütte hind esimest korda kümne aasta jooksul

Kui viimasel kümnendil on Tartus kaugkütte hind vaid langenud ning on 48,50 eurot megavatt-tunni eest, siis sel nädalal saatis soojatootja Gren, endise nimega Fortum lepingupartneritele teate, et uuest aastast on kaugkütte megavatt-tunni hind 53,35 eurot ehk 2012. aastal konkurentsiameti kehtestatud piirhind, lisaks tuleb juurde käibemaks.

Tarbijatele kajastub hind veebruari arvel.