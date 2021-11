"AK. Nädal" uuris, kuidas mõjutab energiahinna tõus Rapla ja Vändra elanikke

Üks võimalus on peredel kulutusi koomale tõmmata, kuid teisalt oodatakse riigilt vastutulekut. Energia kallinemise kompenseerimiseks on valitsus otsustanud eraldada 37 miljonit eurot. Nüüd, novembris peaks arvetel olema näha madalam elektri võrgutasu. Muud kompensatsioonivõimalused töötatakse välja detsembriks.

Rapla kaugküttepiirkondade ühendamine on jäänud venima

Kortermaja Mahlamäe 5 on kodu 48 perele. Maja on värskelt renoveeritud, seega on majaelanikud teinud kõik selleks, et küttekulud oleksid võimalikult väikesed.

"Korteri üüridega on meil enam-vähem toime tuldud, aga väikesed võlad on tekkinud just nendel inimestel, kellel on väga väikesed sissetulekud," rääkis korteriühistu Mahlamäe Viis esimees Mare Soosalu.

1. detsembril olukord muutub, sest konkurentsiamet kinnitas energiakontserni Utilitas Rapla võrgupiirkonna soojuse piirhinnaks 72 eurot ja 34 senti megavatt-tunni eest, mis tähendab enam kui 14-protsendist hinnatõusu.

Soosalu ütles, et kuigi korteri kohta lisandub keskmiselt viis kuni kümme eurot kuus, soojendatakse ka vett elektriga. Seega on tegelik hinnatõus palju suurem.

Kahetoalise korteri üürniku Merlin Kirsi oktoobrikuine elektriarve on aastatagusega võrreldes kasvanud 20 eurolt 37 eurole. Küttearveid ootab temagi murega.

"Tundub natuke kummaline küll, et järsku nüüd tulevad sellised tõusud ja üldse kogu see olukord. Võib-olla inimestel on tööl ka probleeme ja siis järsku kütus hakkab tõusma, elekter tõuseb. Ma arvan, et see võib elu raskeks teha küll," rääkis ta.

Ettevõtja Eero Ratas on omale kauni kodu rajanud Rapla lauluväljaku lähedale. Elektri kallinemine on suurendanud tema küttearveid poole võrra.

"Kui ma vaatasin eelmise aasta septembri arvet, siis see oli umbes 70 eurot ja nüüd selle aasta septembri arve oli juba 157 eurot ehk üle 50 protsendi suurem. Mul on maaküte ja mul on ka mõned elektriradikad ja elektripõrandaküte," selgitas Ratas.

"Kui ma eelmisel aastal maksin krõbedal talvel umbes 264 eurot või 270 eurot, siis tegin kiire arvutuse, et veidi alla 500 euro tulevad need arved," prognoosis ta eeloleva talve elektriarveid.

Kõige täbaram on olukord Võsa tänava piirkonnas, mida SW Energia kütab maagaasiga. SW Energia uus küttehind Raplas - 85 eurot ja 20 senti - on üks kallimaid Eestis. Kuigi vallavolikogus neli aastat tagasi vastu võetud kaugkütte arengukava näeb ette Rapla kahe kaugküttepiirkonna ühendamise, mis tooks ka odavama kütte praegustele gaasiküttega majadele, pole vallavalitsus selleni jõudnud.

"Kahte erafirmat me ei saa jõuga sundida liituma või üksteisele oma taristut üle andma," tõdes vallavanem Meelis Mägi.

Ta lisas, et mitu vallakodanikku on juba uurinud, millised on valla võimalused maksta toimetulekutoetust küttearvete tasumiseks.

"Need võimalused on meil igal juhul olemas, et päris suuri hädalisi aidata. Aga kindlasti raskemaks läheks igal elektritarbijal," ütles ta.

Eero Ratas leiab, et valitsuse otsus võrguteenuse tasu poole võrra vähendada majaomanikke eriti ei aita, vaid valitsus peaks ajutiselt elektri kallinemise kompenseerima.

"Kui nad ütlevad, et hinnad lähevad paremaks märtsikuus, siis lühiajaliselt nad võiksid kompenseerida täpselt samamoodi nagu täna on Covidi ajal kompenseeritakse palka. See võiks olla," arvas ta.

Vändra küte tuleb gaasist

Vändra olukord erineb enamiku kaugküttepiirkondade omast, sest sealne katlamaja kasutab sooja tootmiseks gaasi, mille hind on meeletult kasvanud ja kasvab veel.

"AK. Nädal" käis külas Joe Lumil, kes elab koos oma vaimse puudega lapselapsega Turu tänava korterelamus. Tuba on väga soe, kuigi võrreldes möödnud aastaga tuleb kaugkütte megavatt-tunni eest maksta topelthinda.

Oktoobri arve pole veel kohale jõudnud, aga mulluse ligi 60 euro asemel tuleb nüüd maksta 112 eurot megavatt-tunni eest.

"Hooldan ja maksan siis seda korteri kommunaali oma pensionist. Pension on mul 503 eurot, nüüd tõusnud. /.../Soojuse hind on see, mis teeb muret. Ma kuulan seda, et raadios räägitakse ikka, et kusagil on 75. Meil oli juba see eelmine makse, septembri eest oli juba 97 minu teada. Nüüd seisavad seal all esikus kirjad, et novembrist läheb 154 peale ja koos käibemaksuga detsembrikuust läheb 184 peale," rääkis Lumi.

Ta loodab, et soojaarveid kompenseeritakse. "Lootus on selle peal, et oli siin kuulda valitsuse poolt või kusagilt hakatakse kompenseerima natuke. Muidu teeb ikka kangesti murelikuks, kuidas ära elada sellega. Me oleme siin lapselapsega kokkuhoidlikult elanud, aga kipub minema kahe peale toidule ja igapäevased vajadused, hambapastad, asjad - 250 . Aga nüüd enam välja ei tule, nüüd vaatan, et läheb ikka 300 peale või rohkem. /.../ Siin peaks valitsus ikka asja päris tõsiselt võtma, sest enamik inimesi ei ole, kes saavad keskmist palka," rääkis Lumi.

Joe Lumi on kogu elu olnud pilli- ja laulumees ning istub praegugi tihti pilli taha või mängib oma salvestatud laule ja laulab neile kaasa. Muidu läheb meel väga mõruks. Pidusid toimub praegu nagunii väga harva.