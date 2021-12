Soomes on vaktsiinide kõrvalmõjude tõttu hüvitist küsitud ligi 1000 korda

Soomes on vaktsiinide kõrvalmõjude tõttu kahjutasu küsitud ligi 1000 korda, teatas Soome ringhääling Yle.

Enamasti on tegemist kergete kõrvalnähtudega nagu palavik või süstekoha valulikkus. Yle märgib, et tõsised kõrvaltoimed on endiselt väga haruldased nii täiskasvanutel kui ka lastel.

Novembri lõpu seisuga on Soomes kahjutasu makstud 220 inimesele, 270 taotlust on tagasi lükatud ning ligi 500 juhul on kindlustuses menetlus veel pooleli.

Kahjutasu on enamasti olnud 600 kuni 1900 eurot, mõnel juhul on kinni makstud ka meditsiinikulusid ja korvatud tulude kaotust.

Soomes on tehtud üle kaheksa miljoni doosi koroonavaktsiine.